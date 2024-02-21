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小鎮巨變！台積電熊本設廠　超市現「台灣味」、清潔員時薪翻倍漲

▲台積電積極在熊本縣設廠，也為當地帶來了變化。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電積極在熊本縣設廠，也為當地帶來了變化。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

台積電熊本廠即將於2月24日開幕，相關話題不斷，也吸引了媒體目光。有日媒發現，在台積電進駐熊本縣菊陽町之後，使當地發生巨變，不僅無人車站出現了龐大的通勤人潮，就連超市都在販售「台灣味」。有當地居民認為，台積電的進駐，活絡了這個4萬3000人口的小鎮，就連清潔工的時薪都能跟著翻倍成長。

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台積電熊本廠即將開幕，近來日本《TBS NEWS》也在特別節目當中，實地走訪菊陽町。菊陽町位於熊本縣郊區，人口約有4萬3000人，本來是個寧靜的農村，但在台積電進駐之後，就有了生活與經濟上都出現了變化。

像是原本沒什麼人使用的無人車站，如今到了通勤時間，就能看見大批上班族從電車上走出，在票閘口排起長長隊伍等待出站，連公車站也都能看到不少上班族在等車，宛如東京等大都市才會出現的通勤光景。《TBS》播報員指出，仔細聽能發現，在車站排隊人潮中，多了講台灣話的民眾。

▲車站排隊人潮中，多了講台灣話的民眾。（圖／翻攝自YouTube＠TBS NEWS DIG Powered by JNN）
▲車站排隊人潮中，多了講台灣話的民眾。（圖／翻攝自YouTube＠TBS NEWS DIG Powered by JNN）
來到當地的超市，還能發現店裡設置了「台灣食品專區」。店員向《TBS》播報員介紹販售的品項有鳳梨酥和花生，從《TBS》的鏡頭還能發現，架上擺了黑松沙士、八寶粥等在台灣人熟知的食品。記者詢問「現在這家店的台灣人正在增加中嗎？」只見店員笑著回答。「我覺得正在增加。這些食品被台灣人大量購買。我真的很感激。」

《TBS》播報員試著詢問當地民眾，不少人都回答菊陽町的改變是因為「TSMC」。有民眾表示，自從台積電來到熊本後，「菊陽町的氣氛完全變了。而且也很熱鬧」，更有人直呼「熊本超級半導體泡沫了耶！」

▲在超市的貨架上，可以看見熟悉的台灣食品。（圖／翻攝自YouTube＠TBS NEWS DIG Powered by JNN）
▲在超市的貨架上，可以看見熟悉的台灣食品。（圖／翻攝自YouTube＠TBS NEWS DIG Powered by JNN）
報導指出，由於小鎮的的通勤高峰正在升溫，公寓和其他建築物的建設熱潮已經開始。建商瞄準來自國內外的出差人士，就連國定假日也要放棄休假，馬不停蹄地進行建設工程。而現有的飯店則是呈現持續爆滿的狀態，有的飯店甚至還聘請了來自台灣的新員工。

台積電赴菊陽町設廠，對於地區的雇用也帶來巨大影響。半導體相關企業的人資負責人表示，「直到3年前，半導體工程師的市場大概是每月25萬日圓（約台幣5萬2000元），不過現在每月約30萬日圓（約台幣6萬2000元）」，認為是因為台積電的加入，使得人才獲取的難度急速攀升

除了半導體人才雇用之外，當地的基本時薪為898日圓（約台幣188元），在日本全國算是較低的水平，但只要工作一旦跟台積電沾上邊，就完全不一樣。台積電給夜班清潔員的時薪，拉到1800日圓（約台幣377元）；其他像是日班清潔員和員工餐廳人員，也有1300至1650日圓（約台幣272至346元）不等，新工廠的工作已與城市地區的高薪並駕齊驅。

▲台積電給夜班清潔員的時薪，已經是當地基本薪資的兩倍以上。（圖／翻攝自YouTube＠TBS NEWS DIG Powered by JNN）
▲台積電給夜班清潔員的時薪，已經是當地基本薪資的兩倍以上。（圖／翻攝自YouTube＠TBS NEWS DIG Powered by JNN）
報導提到，台積電到熊本設廠的原因主要有二點。第一是熊本有純淨的水資源，這是半導體製造過程中必備之物。由於熊本市的自來水是100％透過地下水供應，一轉開水龍頭就能喝到天然水，因此非常適合製作半導體，原本熊本就是一個半導體相關企業較多的區域。而未來熊本的水資源變化，也是需要關注的問題。

第二則是日本政府的「補助金」。2020年以後，日本面臨半導體不足的困境，為了在國內擁有能夠穩定供給半導體的工廠，日本政府才會重金招攬台積電到日本設廠，其中包括高達1.3兆日圓（約新台幣2723億元）的補助款。


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