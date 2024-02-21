庫克、黃仁勳錄影現身鴻海晚宴！蘋果營運長親臨、軟銀孫正義也來
鴻海昨（20）日晚間舉行50週年晚宴，現場戒備森嚴且採邀請制，有什麼大咖到場祝賀也引發各界關注。最新消息指出，根據與會人士轉述，雖然蘋果執行長庫克未到場，但透過錄影方式表達祝賀之意，並請出蘋果營運長威廉斯。而輝達創辦人黃仁勳同樣以影片方式現身，另外日本軟銀集團執行長孫正義也難得露面，現場眾星雲集。
記者許家禎／台北報導
鴻海集團20日晚間舉行50周年慶祝晚會，外傳與創辦人郭台銘有好交情的蘋果執行長庫克將現身祝賀，但根據與會人士轉述，庫克這次提前錄製好祝賀影片，以另類方式與郭台銘同台，但蘋果營運長威廉斯親臨會場共襄盛舉。此外，輝達執行長因為忙於財報與法說會，這次同樣以影片方式現身。
值得一提的是，日本軟銀集團執行長孫正義親自出席，展現他與郭台銘的好交情。其實，兩人是多年好友，從早期軟銀有許多硬體製造訂單交給鴻海，到後來Pepper機器人也交給鴻海，再到後來兩人一同投資許多新創企業。另外，鴻海收購夏普與鴻海美國威州的百億美元投資，兩件事情都有孫正義的協助，此次孫正義來台參與晚宴也上台致詞。
台上致詞的重要嘉賓還有蘋果營運長Jeff Williams，產業界還有台灣電電公會理事長李詩欽、鴻華先進副董左自生、Gogoro創辦人暨執行長陸學森。公家機關政府部門則有行政院長鄭文燦、經濟部長王美花與多位中央部會首長與會，台北市市長蔣萬安以及台灣金控董事長沈榮津，也親自到場一同參與這場盛會。