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財報牽動美股！輝達挫破700美元大關　道瓊下跌164點

▲美股週二（20日）開低走低。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美股週二（20日）開低走低。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近來市場「軟著陸」質疑聲浪起，投資人盼透過大型零售商的利潤來一窺美國消費者的韌性。美股週二（20日）開低走低，道瓊指數下跌164點，那指收黑近1%、費城半導體挫超1.5%。而投資人關心的晶片製造商輝達 (NVDA-US) 挫跌4.35%、收694.52美元，跌破700美元大關。

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綜合外媒報導，在美國總統日假期後，投資人返回市場，財報成為人們關注的焦點。輝達預計定於21日盤後公布財報，儘管人工智慧（AI）的推動，使得輝達成為美國第三大最有價值的公司，最近還取代了特斯拉，成為華爾街交易量最大的股票，但投資人對其過高的估值表示擔憂。

但輝達公布財報前夕領跌科技股，其股價下跌4.35%，是自10月17日以來最大單日跌幅，而其他晶片股跟隨下跌，亞馬遜下跌1.4%，微軟和Meta各下跌約0.3%。

此外，美國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）宣布將以23億美元收購電視製造商Vizio，使得Vizio股價上漲約16%，沃爾瑪股價上漲超過3%。先前沃爾瑪在全球電子商務銷售額兩位數增長的推動下，季度盈利和收入也超出了預期。

美股道瓊指數下跌164.19點，或0.17%，收38,563.8點。

那斯達克指數下跌144.87點，或0.92%，收15,630.78點。

費城半導體指數下跌70.81點，或1.56%，收4,456.87點。

標普500指數下跌30.06點，或0.6%，收4,975.51點。

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