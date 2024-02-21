深坑大火雙北臭翻！鋰電池復燃增滅火難度　環保局籲：外出戴口罩

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不過惡臭直到昨天深夜都未消散，不僅新北市的居民受到影響，從深坑區、新店區、永和區至台北市中山區、文山區、大安區等，都有民眾反映聞到濃烈塑膠味；新北環保局在火警後分析鄰近微型感測器，發現下風處新店靠近台北市文山區的粒狀污染物濃度偏高，濃度介於50~60ug/m3，顯示現場火警濃煙已影響周遭空氣品質，因當下為東風，濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶。
根據台灣公司網網站，火警地點是某間電器通訊製造業公司，專門經銷家電及視聽設備的電子產品公司；新北消防局表示，初步調查，此處1至3樓則囤放藍牙耳機、行車記錄器與燈具等電子產品及鋰電池，地下室平時放置紙箱、紙張及雜物，起火處位在地下室連通道，加上有通風口，導致火勢迅速竄升，再加上鋰電池熄滅後經化學反應仍會復燃，導致滅火困難，截至今天凌晨1時許仍採取防守方式，持續布水線降溫。
環保局說明，目前空氣品質持續改善中，但仍建議周遭及下風處民眾暫時緊閉居家門窗，如需外出務必配戴口罩，不至於到不能出門、影響生活的程度，但建議避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。將持續關注周遭空氣品質，並即時通報做應變作為。
至於是否涉及違反法令部分，環保局指出，目前尚待釐清起火原因，待事故判定是否有涉及「空氣污染防制法」第32條管理不當產生自燃致產生異味污染物，如有違反法令則後將依法告發處分。