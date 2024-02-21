鴻海晚宴500國內外大咖賓客齊聚　郭台銘回顧50年引以為傲很自豪

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郭台銘表示，鴻海成功地改變了數百萬同仁的生活，從而改變了他們的家庭和社區。身為創辦人對此感到最自豪。而公司最引以為傲的「鴻海富士康模式」，現在已成為當地經濟結構基礎，培養當地人才的製造平台，並且帶給當地的新製造生態系統。
劉揚偉致詞時則說，不論是合作夥伴或是供應商身份，現場所有人都是鴻海的朋友，這場晚宴是為朋友舉辦的，晚宴也是為Terry（郭創辦人） 所舉辦。劉細數與客戶往來的機緣，並感謝過去50年來所有合作夥伴的支持，以及所有曾在或現於鴻海服務的員工，才能造就鴻海今日的根基。
會上重量級嘉賓也親臨現場或是以影片祝賀，述說與鴻海的緊密合作關係。像是蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）以預錄影片的方式，為鴻海慶生晚會獻上祝福；輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）也以影片方式參與，除細說過去和鴻海公司攜手創新的點滴，同時提到未來雙方合作方向；英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）也透過影片，分享過去30多年來，雙方緊密的合作關係。
蘋果營運長Jeff Williams帶領營運資深副總裁Sabih Khan，以及團隊夥伴親自來台參與晚宴，並以貴賓身份上台致詞。郭台銘好友，軟體銀行創辦人孫正義（Masayoshi Son）也是晚宴上重要的致詞嘉賓之一。ARM 執行長 Rene Haas、日本村田製作所（Murata）社長中島規巨（Norio Nakajima）也在慶生晚宴中，代表合作夥伴上台致詞並獻上祝福。
鴻海的50週年慶生晚宴，與會的重要客戶夥伴還包括HP、Dell、Cisco、Alphabet、Oracle、Microsoft等，諸多國內外重要供應商與金融機構也均熱烈參與。行政院長鄭文燦、經濟部長王美花與多位中央部會首長與會，台北市蔣萬安市長以及台灣金控董事長，沈榮津也親自到場一同參與這場盛會。
除了晚宴之外，活動本身也舉辦了創新論壇。在Clarivate 科睿唯安所公布的全球百大創新企業中，台灣在58家亞洲機構中佔了11位，而當中就有9家企業來參加今日的晚宴。因此鴻海也與Clarivate 科睿唯安合辦的創新對談，邀請劉揚偉、研究院執行長、及智權主管，以及陽明交通大學校長林奇宏等與賓客分享，顯示鴻海的「創新」前瞻思維。