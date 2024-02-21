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鴻海晚宴500國內外大咖賓客齊聚　郭台銘回顧50年引以為傲很自豪

▲鴻海昨（20）日晚間舉行50周年慶祝晚宴，共500位來自海內外重要貴賓與會。創辦人郭台銘回顧鴻海50年很引以為傲、很自豪。（圖／鴻海提供）
▲鴻海昨（20）日晚間舉行50周年慶祝晚宴，共500位來自海內外重要貴賓與會。創辦人郭台銘回顧鴻海50年很引以為傲、很自豪。（圖／鴻海提供）

記者許家禎／台北報導

鴻海昨（20）日晚間舉行50周年慶祝晚宴，邀請主要客戶、供應商、銀行、合作夥伴、政府代表、各國使節、以及公司同仁等，總共500位來自海內外重要貴賓與會。創辦人郭台銘露面感性表示50年來最感謝客戶與股東和員工的支持，鴻海成功地改變了數百萬同仁的生活，身為創辦人感到很自豪。另外，包括蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳與英特爾執行長季辛格以影片方式祝賀，蘋果營運長Jeff Williams與軟銀創辦人孫正義則上台致詞，晚宴溫馨隆重，堪稱台灣科技史上近年來最盛大的一場盛會。

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活動由鴻海50週年形象影片揭開序幕，以「感恩、創新、未來」作為主軸，創辦人郭台銘、董事長劉揚偉共同切蛋糕慶生。之前參與總統大選失利且近來低調的郭台銘致詞時特別感性表示，50年來他最感謝的是客戶與股東，最重要的是數百萬鴻海員工的支持。

郭台銘表示，鴻海成功地改變了數百萬同仁的生活，從而改變了他們的家庭和社區。身為創辦人對此感到最自豪。而公司最引以為傲的「鴻海富士康模式」，現在已成為當地經濟結構基礎，培​​養當地人才的製造平台，並且帶給當地的新製造生態系統。

劉揚偉致詞時則說，不論是合作夥伴或是供應商身份，現場所有人都是鴻海的朋友，這場晚宴是為朋友舉辦的，晚宴也是為Terry（郭創辦人） 所舉辦。劉細數與客戶往來的機緣，並感謝過去50年來所有合作夥伴的支持，以及所有曾在或現於鴻海服務的員工，才能造就鴻海今日的根基。

會上重量級嘉賓也親臨現場或是以影片祝賀，述說與鴻海的緊密合作關係。像是蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）以預錄影片的方式，為鴻海慶生晚會獻上祝福；輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）也以影片方式參與，除細說過去和鴻海公司攜手創新的點滴，同時提到未來雙方合作方向；英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）也透過影片，分享過去30多年來，雙方緊密的合作關係。

蘋果營運長Jeff Williams帶領營運資深副總裁Sabih Khan，以及團隊夥伴親自來台參與晚宴，並以貴賓身份上台致詞。郭台銘好友，軟體銀行創辦人孫正義（Masayoshi Son）也是晚宴上重要的致詞嘉賓之一。ARM 執行長 Rene Haas、日本村田製作所（Murata）社長中島規巨（Norio Nakajima）也在慶生晚宴中，代表合作夥伴上台致詞並獻上祝福。

鴻海的50週年慶生晚宴，與會的重要客戶夥伴還包括HP、Dell、Cisco、Alphabet、Oracle、Microsoft等，諸多國內外重要供應商與金融機構也均熱烈參與。行政院長鄭文燦、經濟部長王美花與多位中央部會首長與會，台北市蔣萬安市長以及台灣金控董事長，沈榮津也親自到場一同參與這場盛會。

除了晚宴之外，活動本身也舉辦了創新論壇。在Clarivate 科睿唯安所公布的全球百大創新企業中，台灣在58家亞洲機構中佔了11位，而當中就有9家企業來參加今日的晚宴。因此鴻海也與Clarivate 科睿唯安合辦的創新對談，邀請劉揚偉、研究院執行長、及智權主管，以及陽明交通大學校長林奇宏等與賓客分享，顯示鴻海的「創新」前瞻思維。



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