許允樂肚子隆起！斷開張兆志不到2個月 她揭真相：先不要恭喜
網紅許允樂和知名主持人張兆志（George）去年底宣布結束6年婚姻，離婚原因為女方計劃生小孩，男方則不想，彼此對於生育計畫沒有共識，怎料，許允樂昨（20）日突然在IG分享肚皮隆起的照片，嚇到不少人，本人解釋：「凍卵而已！還不用恭喜！」
記者楊穎軒／綜合報導
許允樂發文表示，早在2022年夏天即自掏腰包完成凍卵，本來沒有想要公布，思索許久決定分享自身經歷給大家，透露28歲就有在30歲前凍卵的念頭，查詢資料後自認過程複雜又困難，加上怕痛便擱置，直到35歲才在閨密的鼓勵下一起完成，「不是啊！凍卵那麼簡單？就這樣？」
隨著卵子逐漸長大，腹部也慢慢變大，許允樂坦言很容易想哭，「可能就是賀爾蒙影響也可能很像懷孕初期的感覺，總之滿樂在其中的」，直到順利取卵，她感性地說：「感謝一年半前的自己不只買了後悔藥、留下了優質的卵，還感覺對於期待不只是空幻想，反而是努力的爭取得來點底氣。」
友人和網友留言：「嚇爛！我以為懷孕剛剛差點原地炸掉」、「第一張照片讓我以爲有了」、「想生小孩的妳真的很偉大」、「小樂真的很勇敢，期待妳懷寶寶的那一天」、「辛苦妳了！女人真的很辛苦也很偉大」、「心想事成了，恭喜」！有人祝福：「希望能趕快遇到一個想生寶寶的男人！」許允樂也按讚回應。
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