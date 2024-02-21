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肺癌中的惡霸！90%患者活不過5年　醫解析小細胞肺癌治療方案

▲台灣2022年7月正式將LDCT肺癌篩檢納入國家政策，並編列公費補助，適用對象為具肺癌家族史者。（示意圖／取自shutterstock）
▲台灣2022年7月正式將LDCT肺癌篩檢納入國家政策，並編列公費補助，適用對象為具肺癌家族史者。（示意圖／取自shutterstock）

記者林志怡／台北報導

「小細胞肺癌」久居國人癌症10大死因之首，惡性度高、病程進展快，僅有不到10%的患者可以活過5年，第一線治療通常以化療、放射性治療等全身性治療為主力，但台灣肺癌學會理事長楊政達表示，近年來出現的「PD-L1免疫抑制劑」合併化療納入健保後，也提供了患者新的機會，患者整體存活期可以較以往的治療方案延長超過1年。

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肺癌穩居於國人癌症10大死因之首，其中「小細胞肺癌」佔肺癌患者中的7%，具有高侵襲性、復發率高、預後差的特性，多數患者確診時，癌細胞已經開始擴散，容易轉移到淋巴腺或遠端器官，也因為惡性度最高、病程進展最快，患者5年存活率不到10%。

目前對於小細胞肺癌的治療，礙於其容易轉移的特性，很難進行局部手術切除，以化學治療、放射性治療等全身性治療為主要應對作法，但即使經過第一線治療後反應良好，患者仍因為癌細胞分裂快，容易有抗藥性出現，半年到1年內就有很高的機會復發，而復發後的平均存活期不到5個月。

近10年來，小細胞肺癌的治療方案進展有限，楊政達表示，小細胞肺癌是所有肺癌類型中，最為惡性，也讓醫療團隊感到相對棘手的，近年來出現的「PD-L1免疫抑制劑」合併化療，用於第一線治療可說是一項重要的治療發展，增加這群患者的機會。

楊政達說明，PD-L1免疫抑制劑合併化療的作法，目前是擴散期小細胞肺癌患者治療的最優解，透過PD-L1免疫抑制劑重新活化T細胞，強化自身的免疫功能進而控制癌細胞，目前研究試驗中，同時併用免疫抑制劑與化療，相較於單獨使用化療，患者整體存活期可延長超過1年。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良則補充，PD-L1免疫抑制劑合併化療可降低小細胞肺癌30%的死亡風險，患者的5年存活率，也可以提高到12%，雖免疫治療仍有皮疹、肝炎、甲狀腺問題等副作用，但可透過其他方式降低副作用對身體的影響。

衛福部健保署副署長龐一鳴則表示，PD-L1免疫抑制劑合併化療的小細胞肺癌第一線治療於去（2023）年12月納入健保給付，每年預估有300位患者受惠，可提升小細胞肺癌患者用藥可近性，且更符合國際治療指引建議優先使用藥品，讓台灣在小細胞肺癌治療上更與國際接軌。

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