深坑大火異味漫雙北！市民湧侯友宜、蔣萬安臉書：市長睡醒了嗎？

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根據新北環保局在火警後分析鄰近微型感測器，發現下風處新店靠近台北市文山區的粒狀污染物濃度偏高，濃度介於50~60ug/m3，顯示現場火警濃煙已影響周遭空氣品質，因當下為東風，濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶，如需外出配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。並將持續關注空氣品質，待事故判定是否有涉及「空氣污染防制法」，將依法告發處分。
今天一早臭味依然沒有消散，不少民眾到新北市長侯友宜臉書留言反映「新北塑膠工廠火災廢氣臭了一整天，市長要不要發公告跟宣導？有在上班嗎？」、「台北市被新北深坑大火飄來的異味搞到空氣品質這麼差可能還有毒，你是不是明天看報紙才會知道？台北市民 出門不宜」、「請關心深坑大火 不要忽視市民的健康品質」、「深坑大火連三重都聞得到，市長半點呼籲跟安全指示都沒有。請問侯市長要睡到什麼時候？」等語。
台北市民到蔣萬安的臉書也遭灌爆，民眾紛紛留言「今天晚上台北市南區很多人都打119報案，早已超過三小時，市長是不是也該發個呼籲市民，報告現狀」、「文山區整個空氣污染真的非常嚴重！完全快窒息了！都不處理？不告知居民嗎」「連信義區都感受很可怕的惡臭。我家門窗緊閉+全部空氣清淨機開最大！」、「今天孩子國中適逢模擬考，所有學生跟教職員也無法請假，雖然檢測值符合標準，但那種氣味是一刻都無法忍受，也不可能對健康無害」等。
蔣萬安也發出5點聲明，包括環保局要盡速釐清狀況，在社群即時更新情形，不可怠慢拖延；台北市與新北市全力協作，釐清事實，應變處置；若仍有異味影響，暫時關閉門窗，在室內打開空調，外出也請戴口罩，以避免不適；感謝反映問題的市民、民意代表及媒體、基層同仁；要求環保局應檢視空氣品質的檢測項目、標準及方法，是否符合實際需要，也應該審視通報及應變機制，如果有需要檢討之處，直接向他回報。