鴻海晚宴電動車吸睛！接送賓客還不夠 超精緻限量模型帶回家紀念
鴻海昨（20）日晚間舉行50周年慶祝晚宴，總計共有500位來自海內外重要貴賓與會，會場除了蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳與英特爾執行長季辛格以影片方式現身祝賀外，蘋果營運長Jeff Williams與軟銀創辦人孫正義也上台致詞。另外，現場電動車也很吸睛，不僅現場展出電動車Model E與Model B，Model C也被安排來接送貴賓。而晚宴結束，賓客們也獲得限量高質感的Model E電動車模型作為鴻海50周年紀念禮。
記者許家禎／台北報導
鴻海昨日晚間舉行50週年晚宴，現場戒備森嚴且採邀請制，有什麼大咖到場祝賀引發各界關注，尤其一度外傳與創辦人郭台銘有好交情的蘋果執行長庫克將現身祝賀，最後庫克雖未到場，但透過錄影方式表達祝賀之意，並請出蘋果營運長威廉斯親臨現身。
而輝達創辦人黃仁勳、英特爾執行長季辛格也同樣以影片方式現身，另外日本軟銀集團執行長孫正義難得露面，上台致詞展現與郭台銘多年的好交情。另外，ARM 執行長Rene Haas、日本村田製作所（Murata）社長中島規巨（Norio Nakajima）也在慶生晚宴中，代表合作夥伴上台致詞，分享與鴻海公司合作的點滴，並獻上祝福。
鴻海晚宴上大咖雲集外，現場電動車也很吸睛！晚宴現場展示鴻海正在積極投入的3+3領域中的電動車Model E與Model B等2款電動車，並安排由鴻海自行開發、並且開始量產的Model C來接送主要貴賓，希望透過實際體驗，感受鴻海在「未來」新能源車產業的發展速度，攜手與合作夥伴邁向下一個50年，持續共同創造全方位智慧移動生活。
同時，現場也秀出一台以鴻海專精的金屬加工製造能力所打造的1:4比例的Model C電動車模型，讓現場嘉賓感受鴻海強大的製造能力。雖然這個「重量級」電動車模型大家無法擁有帶回家，但鴻海還是準備了同樣技術鋁製一體成形、噴砂陽極的高質感限量Model E電動車模型，作為鴻海50周年的紀念禮。