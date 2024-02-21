深坑鋰電池工廠大火！臭味四散 新北環保局：若確定違法將告發
新北市深坑地區昨晚有一家鋰電池工廠火警產生濃煙，附近地區包括台北市文山區、新北市新店屈，都聞到濃濃異味，空氣品質受到影響。新北市環保局傍晚6點至現場監測空氣品質，風速2.3m/s，電子鼻讀值為0，多功能氣體偵測儀數值皆為零，將待釐清起火原因，因應事故判定是否有涉及《空氣污染防制法》第32條管理不當產生自燃致產生異味污染物，如有違反法令則後續將依法告發處分。
記者何哲欣／台北報導
環保局表示，經分析鄰近微型感測器，發現下風處新店靠近台北市文山區的粒狀污染物濃度偏高，濃度介於50~60ug/m3，顯示現場火警濃煙已影響周遭空氣品質，因當下為東風，濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶。
目前火勢已受到控制，空氣品質持續改善中，但仍建議周遭及下風處民眾暫時緊閉居家門窗，如需外出務必配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。
環保局表示，將持續關注周遭空氣品質狀況，並即時通報應變作為，以維護市民朋友的身體健康，至於是否涉及違反法令部分，目前尚待釐清起火原因，待事故判定是否有涉及《空氣污染防制法》第32條管理不當產生自燃致產生異味污染物，如有違反法令則後將依法告發處分。