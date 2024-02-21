深坑大火釀雙北惡臭！有人喘到掛急診 民眾：房間臭到像火災現場
新北市深坑北深路三段20日晚間鋰電池工廠火警產生濃煙，下風處的新北市新店區及台北市文山區空氣品質受影響，濃煙飄散擴大至新店、中和、永和、甚至台北市一帶，直到今天早上火災後的臭味依然存在，導致不少民眾人心惶惶，不少人紛紛上網曝光慘況，有人氣喊「整個房間跟火災現場的味道一樣」、也有民眾「聞到氣喘發作，結果去耕莘掛急診」，一片怨聲載道。
記者孫唯容／綜合報導
消防局調查後發現，鋰電池工廠火警起火點的地下室平時放置紙箱、紙張及雜物，1至3樓則囤放藍牙耳機、行車記錄器與燈具等電子產品及鋰電池，由於鋰電池復燃導致滅火困難，起火處位在地下室連通道，加上有通風口，導致火勢迅速竄升，再加上鋰電池熄滅後經化學反應仍會復燃，導致滅火困難，截至今天凌晨1時許仍採取防守方式，持續布水線降溫。
根據新北環保局監測，周圍地區在晚間粒狀汙染物濃度偏高，濃度介於50至60ug/m3，民眾外出務必戴口罩，也避免長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。並將持續關注空氣品質，待事故判定是否有涉及「空氣污染防制法」，將依法告發處分。
由於異味久久無法消散，不少民眾上網留言曝光自身慘況，「很嗆鼻呢我睡不下去了呼吸困難嗆鼻」、「門窗未關空氣清靜機顯示124！整個房間跟火災現場的味道一樣，文山區木柵第一排受害者」、「「我剛剛六點左右回到新店，在家約七點多聞到怪味，八點開始皮膚癢紅腫之後吃了抗組織胺，過半小時症狀加劇氣喘發作，結果去耕莘掛急診，現在才回來休息」。
有民眾也關注到辛苦的警消人員，在臉書「深坑大小事」社團中貼出警消救災後的照片，直喊「辛苦消防弟兄了願你們平安沒事」，許多民眾更留言感恩警消「辛苦警消人員了 在第一現場救火還長時間聞這麼刺鼻的氣味 真的辛苦了」、「向你們所有的警義消打火弟兄們致敬謝謝你們」、「盼望政府能配備這些安全的設備，他們總是不顧一切的在前線，冒著生命危險」等語。