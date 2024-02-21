MLB／大谷翔平目標出席開幕戰！道奇教頭Roberts盼至少先練50打席
大谷翔平近日參與洛杉磯道奇隊春訓成為媒體焦點，昨（20）日首次實戰投打練習也開轟，而大谷翔平何時能確定出席開幕戰也讓外界好奇。道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）今（21）日受訪時給出明確條件，希望大谷翔平能夠至少達成「50個打席」，就會開始考慮讓他參加開幕戰。
記者林之越/綜合報導
根據日本媒體《體育報知》的報導指出，Dave Roberts對於大谷翔平目前的狀況表示：「我希望翔平可以在開幕戰前進行共50打席的練習，這樣他才能為新賽季做好準備。」而其中也包含大谷翔平從本月13日開始進行的3次打擊練習，還有昨日的實戰投打練習，距離目標數量已相當接近。
值得一提的是，大谷翔平在昨日首次參與實戰練習打擊，結果在第3打席上，就轟出中外野的全壘打，日媒形容是「轉戰道奇第一轟」，這發全壘打也讓場外不少球迷驚呼，賽後就連大谷的隊友，也想要他的簽名，
雖然Dave Roberts透露，大谷翔平預計不會參加道奇隊熱身賽首戰，可能需要等到本周末才會實際參賽。但他的調整狀況已經超乎預期，即便去年手肘開刀，加上右腹斜肌拉傷等問題，大谷依舊可以快速恢復，並且調整到位。
道奇的開幕戰定於3月20日、21日，將在韓國首爾對上聖地牙哥教士隊，目前看來大谷翔平尚有相當充足的時間調整狀態，出席開幕戰機率也越來越高。
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