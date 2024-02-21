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FED或於6月首次降息？路透調查：仍有更晚可能　分析師憂風險

▲路透調查顯示，美國聯準會有可能於6月降息，不過仍有更晚降息的可能。（圖／美聯社／達志影像）
▲路透調查顯示，美國聯準會有可能於6月降息，不過仍有更晚降息的可能。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

《路透社》最新調查顯示，美國聯準會（FED）有可能在6月下調聯邦基金利率，不過多數分析師認為，預測面臨的更大風險是首次降息時間晚於預期。

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根據《路透社》，自去年9月開始、過去5個月以來的路透調查都預測，FED首次降息將在今年年中左右出現。不過市場已經從3月估計到5月，現在預估6月將是最有可能首次降息的時間。

儘管股市飆漲至歷史新高，但一系列數據顯示出經濟強勁成長、勞動市場吃緊以及通膨依然居高不下，美國10年期公債殖利率光是2月就跳升了將近50個基點，至4.28％。

《路透社》2月14至20日的調查顯示，104名經濟學家中，多達86位認為，聯準會將在第二季降息，與前一次的調查結果差不多；但有53位認為，最有可能在6月召開始降息；只有33位預測會在5月就降息。其他人則認為首次降息將在今年下半年的某個時候；先前調查中有16位估計3月降息，但這次沒有人預測3月份會降息。

在過去一個月中，包括聯準會主席鮑爾在內的幾名官員表示，央行在降息前需要對通貨緊縮趨勢抱持更大的信心。聯準會首選的通膨指標仍然高於2%的目標。許多分析師轉而認為，聯準會決心不再重蹈2021年的覆轍，當時聯準會和大多數央行認為高通膨是「暫時的」。

國民西敏銀行（NatWest Markets）首席經濟學家康明斯（Kevin Cummins）最近將它對聯準會首次降息的預測從5月改為6月，並下調了今年可能的降息的幅度，部分原因是「目前經濟成長態勢強於預期」。康明斯表示，這個暫時的失誤讓官員們下定決心，不讓自己在同一周期內第二次陷入通膨故事的錯誤境地。

調查還顯示，聯準會開始降息後，一向被Fed重視的個人消費支出 (PCE) 通膨指標，估計可以達到平均約2％。反觀其他通膨指標，包括消費者物價指數 (CPI)、核心 CPI 與核心個人消費支出，估計在2026年之前仍會高於目標，顯示聯準會一旦採取行動，就不會迅速調整利率。

事實上，47位受訪的經濟學家中有多達85％（40人）表示，目前預測面臨的更大風險是，首次降息的時間比他們預期的要晚，而不是更早，這與上個月的觀點幾乎完全一致。

美國銀行首席美國經濟學家蓋本（Michael Gapen）表示，「就目前而言，我們的成長預測面臨的風險略微偏上。如果這導致通膨加劇……聯準會可能會在比預期更長的時間內利率按兵不動。 」

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