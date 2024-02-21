深坑大火太臭！民眾嗆「請救我們的肺」 侯友宜親曝現場最新情況
新北市深坑北深路三段20日晚間鋰電池工廠火警產生濃煙，下風處的新北市新店區及台北市文山區空氣品質受影響，濃煙飄散擴大至新店、中和、永和、甚至台北市一帶，從昨天晚間開始不少雙北市民深受惡臭所困，臭到許多網友留言灌爆新北市長侯友宜臉書，直嗆「市長能借您的肺用用嗎？」侯友宜將在10點前往深坑火警地點親自視察，並在市政會議說明現場最新情況。
記者孫唯容／綜合報導
消防局昨天下午2時許獲報，深坑區北深路3段141巷內、東南科大對面的連棟式建築物地下室起火，延燒到同棟建築1至3樓，現場黑煙直竄，消防局派遣百人到場灌救，晚間6時31分暫時撲滅火勢，不過惡臭直到昨天深夜都未消散，不僅新北市的居民受到影響，從深坑區、新店區、永和區至台北市中山區、文山區、大安區等，都有民眾反映聞到濃烈塑膠味。
新北消防局表示，初步調查，此處1至3樓則囤放藍牙耳機、行車記錄器與燈具等電子產品及鋰電池，地下室平時放置紙箱、紙張及雜物，起火處位在地下室連通道，加上有通風口，導致火勢迅速竄升，再加上鋰電池熄滅後經化學反應仍會復燃，導致滅火困難，截至今天凌晨1時許仍採取防守方式，持續布水線降溫。
根據新北環保局在火警後分析鄰近微型感測器，發現下風處新店靠近台北市文山區的粒狀污染物濃度偏高，濃度介於50~60ug/m3，顯示現場火警濃煙已影響周遭空氣品質，因當下為東風，濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶，如需外出配戴口罩，避免於戶外長時間逗留。
侯友宜稍早在市政會議中表示，消防局昨天第一時間派出100車、消防人員200人前往滅火，目前仍45人與車在現場監測殘火中。針對粒狀污染物濃度，消防局從昨天下午3點50分就監測到今天早上，目前數值已恢復正常，雖然數值下降，但是依然造成民眾對於空品的擔憂，不過監測狀況與實際現場恐有落差，因此會親自到現場視察。