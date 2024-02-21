深坑電子廠火災！「戴奧辛臭味」擴散雙北 空氣品質惡化原因公開
火勢中在晚間6時許撲滅，但火場的刺鼻惡味卻飄散至雙北多地，包含新北市新店、中永和及台北市大安、文山區等，居民感覺是電子產品燃燒後「戴奧辛味道」，空氣品質惡化。新北環保局呼籲，周遭及下風處民眾要緊閉門窗、外出戴口罩，也說明火災臭味擴散雙北的原因。
記者徐銘穗/綜合報導
新北環保局表示，昨（20）晚6時到現場進行空氣品質監測，現場風速2.3m/s ，電子鼻讀值為0，多功能氣體偵測儀數值皆為0，「經分析鄰近微型感測器，發現下風處新店靠近台北市景美區之粒狀污染物濃度偏高，濃度介於50~60ug/m3，顯示現場火警濃煙已影響周遭空氣品質，因當下為東風，濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶。」
至於該廠是否涉及違反法令部分，新北環保局說，目前尚待釐清起火原因，待事故判定是否有涉及《空氣污染防制法》第32條管理不當產生自燃致產生異味污染物，如有違反法令則後將依法告發處分，同時也將持續關注周遭空氣品質狀況。
林口長庚醫院臨床毒物科醫師顏宗海指出，鋰電池燃燒後，會產生「氟化氫」毒氣，這是一種滿毒的氣體，會影響人體呼吸道、肺部，吸入者可能會一直咳嗽、呼吸不順、胸悶，吸入的量太多，還可能會造成肺炎。
除了「氟化氫」毒氣外，顏宗海指，鋰電池燃燒還可能產生PM2.5等懸浮微粒等物質，位於下風區民眾要少出門，如果一定得出門，建議戴上口罩，若能戴上N95口罩更好。