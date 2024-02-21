白沙屯媽祖加持！台鐵「大肚成功金鏟子禮盒」22日限量開賣

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台鐵提到，最特別是每一組「大肚成功金鏟子禮盒」都是由台鐵公司附業營運處長古時彥與白沙屯拱天宮管理委員會常務委員王城，一同進行過香爐儀式，恭請白沙屯媽祖神恩加持。
但為了讓媽祖的庇佑更加乘，台鐵建議每一位準父母們親至白沙屯拱天宮參拜並祈求平安符後，將平安符在主神爐上繞3圈後放入「好孕產子御守」是啟動平安符的手續，若少了這個動作，平安符就是個藝術品，猶如智慧型手機收不到訊號。
此外，凡於台鐵夢工場網路商店購買「大肚成功金鏟子禮盒」（活動期間為2/22-3/15），加碼贈送「永保安康名片式車票套組」（原價99元，數量有限，送完為止）。
「大肚成功金鏟子禮盒」購買資訊
一、 販售時間:113年2月22日上午10點。(數量有限，售完為止)
二、 售價:每組新台幣1,099元，每人每次限購2組。
三、 銷售據點:
(一) 台鐵夢工場台北旗艦店:02-23830367。
(二) 台鐵夢工場南港店:02-26511417。
(三) 台鐵夢工場松山店:02-27474242。
(四) 台鐵夢工場花蓮店:03-8333971。
(五) 台鐵夢工場台東店:089-235705。
(六) 台鐵便當販賣店-台北2號店:02-23619309。
(七) 台鐵便當販賣店-台中店:04-22224683。
(八) 台鐵便當販賣店-高雄販賣台:07-2851751。
(九) 台鐵夢工場網路商店
網路購物須知：
每筆訂單限購2組，網路購物前請先加入台鐵公司會員，並請於購買前登入會員。將商品『加入購物車』後，請儘速完成訂購流程，並產生訂單編號才算完成訂購；如未儘速完成訂購流程，系統不會保留您所放入購物車的商品，且商品已售罄時，將無法進行結帳。
網購客服專線: 02-24554010（星期一至星期五，上午9點至12點，下午13點30分至17點30分）。