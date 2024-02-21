獨／籃籃確定留在樂天女孩！挺過「死亡之握」　安定全「猿」軍心

橘爸唬籃／籃協、體育署只保5萬元失能險　為國出征的代價好低廉

▲中華隊至今保險問題仍喬不攏，富邦勇士張宗憲對此也發表看法。（圖／富邦勇士提供）
▲中華隊至今保險問題仍喬不攏，富邦勇士張宗憲對此也發表看法。（圖／富邦勇士提供）

專欄作家/橘爸

中華籃協、體育署日前紛紛召開記者會，說明2025年亞洲盃資格賽中華男籃出征的保險、失能險費用，竟然只有5萬元，不但讓不少球迷譁然，也實在是違反了目前球員的市場行情，據了解，國內球員身價超過5萬月薪的比比皆是，若以這樣的等級去保，球員大概也拿不到多少金額，也可能犧牲未來生涯，當然沒有人想要「為國出征」，富邦勇士球星張宗憲就說：「就算你打到手斷腳斷只有3萬」，這樣沒人會想要打中華隊。

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以中職過去球員工會在12強賽前公布的保險內容來看，球員最高保險金獲賠可以領到50萬元：

「明台產物保險公司與中華職棒聯盟日前共同商訂之「運動員團體傷害保險」之意外傷害保險金額已達1200萬元，失能或暫時失能之保障，最高已達每個月50萬，可連續支付12個月，即失能或暫時失能之最高理賠可達600萬元」。

羅嘉仁也在2015年世界12強賽代表中華隊出征後開刀，因傷醫治，判賠540萬，這也是全台運動員參賽獲賠首例，但就此絕跡。

這也代表，運動員的確是「高風險」、「高報酬」的工作，因此球員遇到類似狀況很容易出現，之所以保險公司也不願意接受保單外，是因為籃球運動受傷機率很高，身體碰撞多，也因此獲賠機率高。

若是體育署、籃協早就知道這樣的狀況，為何不早點協調，尤其當這次球員集訓，主力戰將劉錚發文砲轟「球員集訓只有6到7人」時，或是提早到半年前就知道要打這樣的比賽時，為何相關單位不提前作業，規劃。

體育在過內就是長期不被政府重視的項目，更別說資源都幾乎在棒球、籃球等身上，偏偏籃球每年狀況越來越差，我們跟亞洲列強距離越來越遠，棒球還稍微有點競爭力，但職籃出現，代表籃球環境有機會出現轉機，政府也要思考是否有效給予資源，或是籌備更好的中華隊。

若我們的國家隊永遠停留在「外表職業」、內心業餘的態度，那中華隊未來跟世界籃球的趨勢，實力將會越來越遠。

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