橘爸唬籃／籃協、體育署只保5萬元失能險　為國出征的代價好低廉

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「明台產物保險公司與中華職棒聯盟日前共同商訂之「運動員團體傷害保險」之意外傷害保險金額已達1200萬元，失能或暫時失能之保障，最高已達每個月50萬，可連續支付12個月，即失能或暫時失能之最高理賠可達600萬元」。
羅嘉仁也在2015年世界12強賽代表中華隊出征後開刀，因傷醫治，判賠540萬，這也是全台運動員參賽獲賠首例，但就此絕跡。
這也代表，運動員的確是「高風險」、「高報酬」的工作，因此球員遇到類似狀況很容易出現，之所以保險公司也不願意接受保單外，是因為籃球運動受傷機率很高，身體碰撞多，也因此獲賠機率高。
若是體育署、籃協早就知道這樣的狀況，為何不早點協調，尤其當這次球員集訓，主力戰將劉錚發文砲轟「球員集訓只有6到7人」時，或是提早到半年前就知道要打這樣的比賽時，為何相關單位不提前作業，規劃。
體育在過內就是長期不被政府重視的項目，更別說資源都幾乎在棒球、籃球等身上，偏偏籃球每年狀況越來越差，我們跟亞洲列強距離越來越遠，棒球還稍微有點競爭力，但職籃出現，代表籃球環境有機會出現轉機，政府也要思考是否有效給予資源，或是籌備更好的中華隊。
若我們的國家隊永遠停留在「外表職業」、內心業餘的態度，那中華隊未來跟世界籃球的趨勢，實力將會越來越遠。
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