還沒想好年終怎麼運用嗎？ 專家提醒財務檢視3步驟　保險這樣補強

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步驟二就是「保單健檢」，投資理財需要定期檢視投資組合，依照市場變化靈活調整配置，保險規劃也一樣，隨著年紀、健康狀況、生涯規劃、市場環境的轉變，對於保障的需求也會跟著調整。富邦人壽建議，民眾可善用「保單健檢」，透過保險業務員協助通盤檢視自己的保障內容及額度、適時進行調整，讓自己在人生不同階段都可擁有完整且周全的保障。
步驟三、聰明配置，放大年終紅包。無論年終獎金金額多寡，富邦人壽建議民眾都應精打細算，依據年終獎金金額的高低及自身不同人生階段的需求，保險規劃方式也會不同，若喜好保障兼顧投資的民眾，可選擇投資型壽險商品，採定期定額方式投入，穩健累積投資帳戶金額；而有多元資產需求者，則建議可考慮、以外幣計價的終身壽險，兼顧壽險保障，並滿足外幣配置、分散資產配置的需求。
法國巴黎人壽則提醒，在保單檢視部分，除了確認基本的意外與醫療保障充足之外，建議也可透過分紅保單為自己和家人的未來規劃升級，尤其在近年來國際情勢的諸多不確定性之下，以中長期投資、穩健回報為訴求的分紅保單，可協助客戶保護資產周全之工具，並具備「壽險保障」、「紅利分享」之特性，保戶在保險期間內，除了可擁有壽險基本保障之外，還有機會分享由專業團隊投資管理產生的盈餘。
台灣人壽也提到，全球市場2024年持續疫後復甦，但受到地緣政治動盪、通貨膨脹、能源價格波動影響，經濟成長不確定性因素變多，民眾更需要分散風險、超前部署穩定的退休現金流，「利變型年金險」成為不少人理財規畫的利器。根據台灣人壽統計，去年壽險業整體「網路投保」保費收入近新台幣5.3億元，年成長超過3倍，當中「利變型年金險」保費收入近3億，台灣人壽在「利變型年金險」網投件數成長四成、保費收入逼近億元大關。
台灣人壽分析，喜愛網路投保「利變型年金險」客戶，近7成是40至60歲，平均有10年以上工作資歷、收入相對較高者，透過網投「利變型年金險」為子女規畫教育基金或預做退休準備；當中不乏百萬級刷卡大戶，而在通膨壓力下，網投「利變型年金險」具備繳費靈活性、風險度較低、長期回報等優勢，成為吸引民眾投保的關鍵，台灣人壽也建議忙於工作、無暇盯盤的上班族可選擇網投「利變型年金險」，善用時間複利，讓小錢累積變大錢。