深坑大火臭味飄雙北 苗博雅斥：市民睡不著、北市高層睡得安穩？
新北市深坑區昨（20）日下午2時許發生火警，產生大量濃煙，但惡臭味蔓延至雙北，引起市民不滿。對此，社民黨台北市議員苗博雅質疑，他昨天傍晚就不斷要求市府監測空氣品質，但直至21日凌晨0時30分都沒有官方說明，「市民憂慮、頭痛、睡不著的時候，市府高層官員在家睡得安穩嗎？」
記者陳佩君／台北報導
新北市深坑昨晚發生火災，濃煙飄至部份台北市部份地區，台北市長蔣萬安今在臉書表示，為守護市民健康、維護生活品質，受影響市民若仍有異味影響，請暫關門窗，外出也請戴口罩避免不適；他並指示環保局，雙北是共同生活圈，市民呼吸的空氣不會因為行政區而有所分別，台北市與新北市一定全力協作，釐清事實，並且進行應變處置。
苗博雅則在凌晨發臉書指出，凌晨0點30分，受到下午新北深坑嚴重大火影響，越來越多市民反應空氣中有異味，且據報火災現場有7000顆鋰電池。
苗博雅說，他從傍晚獲報就不斷提醒、要求市府監測空氣品質，並且持續追監測結果，到現在台北市政府都沒有發布任何官方的說明，連最基本的初步災情分析、空氣品質測量都沒有彙整，讓市民無法安心，「應變速度非常不理想！」
苗博雅提到，文山區26萬人，其中未成年的孩子有3萬5千人，老人有5萬2千人，都受到不明異味空氣的嚴重影響，現在異味持續逐步擴散到大安區，以及台北市其他區域，「市民憂慮、頭痛、睡不著的時候，市府高層官員在家睡得安穩嗎？」