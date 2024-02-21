鄭秀文開春爆衰事！生病收母住院消息 誤用清潔劑卸眼妝傷勢曝
今年51歲的「百變天后」鄭秀文可以說是開年就狀況連連，上個月才發生與朋友到日本北海道旅行，一上飛機就嘔吐的狀況；抵達日本後又馬上收到媽媽住院的消息，只能結束日本一日遊回到香港。沒想到近日她又誤將nubra的清潔液當成卸妝油，傷到眼睛，恐怖傷勢曝光。
記者吳雨婕／綜合報導
鄭秀文在IG發文提到，「前一晚將nubra cleanser（隱形胸罩清潔液）誤當成眼部卸妝油。」因為兩罐瓶子很像，又放在一起，她一時大意沒看清楚就拿起來用，沒想到眼睛因此刺痛不已，還由於過於刺激，讓眼睛非常疼痛，而鄭秀文曬出的照片中，也能明顯看到眼白的地方佈滿紅血絲，看起來非常不舒服。
鄭秀文只能趕緊用清水、眼藥水輪流沖洗眼睛，隔了一天才讓眼睛狀況恢復不少，她也在另外一條限時動態上發文表示，回家後立刻把這兩罐相似的瓶子分開放，免得讓悲劇重演。
事實上，鄭秀文日前帶著腥夫許志安在過年期間參加鄭家家族聚會，鄭秀文、許志安與多位親友合照，是2019年後「安心偷吃」事件後，夫妻倆罕見同框。照片中，許志安站在岳母身後，鄭家其他人也面露微笑，看起來鄭家人對許志安已沒有芥蒂。
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