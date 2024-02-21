執法中國快艇未錄影遭質疑 海巡署：不影響事實真相始末
中國漁民駕駛快艇14日下午在金門海域越界捕魚，在我方海巡追緝時船身翻覆，造成2人不幸落海喪生。由於金門海巡隊在驅離及中國船隻翻覆過程中並未錄影，引發質疑。海巡署回應指出，同仁在高度專注維持平衡及準備強靠登檢狀況下，負責蒐證同仁未即拿取蒐證器材進行蒐證，未能全程錄影，雖讓事證分散，惟不影響事實真相之始末。
記者呂炯昌／台北報導
針對「2月14 日取締大陸籍快艇翻覆救援案」執法過程未能蒐證錄影，海巡署發布新聞稿指出，海巡署CP-1051艇未配備全船監視系統，執勤時有賴同仁以各級艦船艇配備之手持式攝影器材進行蒐證，該蒐證器材置於駕艙，遇有將登船檢查或突發狀況時，由負責同仁運用蒐證。本案執法過程中，船上4名同仁，2名預備登檢、1名操船，另1名負責瞭望警戒及蒐證，惟因該艘陸船蛇行拒檢逃逸，於CP-1051艇艏迂迴航行，在高速追逐狀況下，船身多次接觸，船身亦受海浪影響劇烈晃動，同仁在高度專注維持平衡及準備強靠登檢狀況下，致該名負責蒐證同仁未即拿取蒐證器材進行蒐證。
由於本次執法過程中未能全程錄影、錄音，導致無法將關鍵事實完整呈現，引發家屬及外界質疑，艦隊分署分署長廖德成表示，本案發生僅歷時五分鐘，因海上追逐及時間短暫等因素，未能全程錄影，雖讓事證分散，惟不影響事實真相之始末。
海巡署指出，死者家屬的傷痛深切體認，也將全力協助家屬處理後續事宜。於家屬抵金門後，即向家屬完整說明相關案情；另案發後，海巡署亦秉持不偏不倚、勿枉勿縱原則，將全案交由司法機關調查，並在檢察官指揮下，以公開、透明方式，讓家屬參與相關勘(相)驗程序；海巡署相關作為，即希望將全案事實忠實呈現於家屬與社會大眾前。
海巡署強調，台灣是一個高度法治國家，有完整之司法體制，相信司法機關之調查程序必定可還原事實，也期盼社會各界相信台灣的司法調查。