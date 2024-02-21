KID生日「野人火鍋免費吃」！今下午開放百名 門市、排隊規則曝
免費吃火鍋的機會來了！由綜藝小天王KID（林柏昇）經營的「野人火鍋」，為了慶祝老闆KID「2月21日」生日，今（21）日當天將請客讓100位民眾免費吃火鍋，若沒拿到前100名號碼牌也別難過，也將有加碼200份的八折券。而壽司連鎖品牌「壽司郎」也於今日起推出炙燒特選星鰻回饋價只要 30 元。另有帆立貝試吃活動，2月26日起，入座消費用餐顧客將可享有高品質帆立貝免費體驗。
記者葉盛耀/綜合報導
KID林柏昇從2016年底進軍餐飲界開設「野人火鍋」，首家店位在延吉街跟市民大道的黃金地段，主打新鮮自然食材，尤其肉盤強調冷藏熟成肉，並因應現代人需求還每一桌都有附USB孔充跟插座充，雖說菜盤同樣選用在地好食材，但為符合部分顧客需求，竟還可以選擇不要菜盤而改為牛肉或豬肉盤，算是相當獨特的措施。
野人火鍋日前就搶先於臉書粉專「野人Shabu 冷藏/熟成高級肉火鍋專門」曝光，因為2月21日是老闆KID的生日，將請100個民眾到他經營的野人火鍋市民店免費吃鍋。並公佈規則如下：
一、2月21日當日16：30現場發送100位號碼牌，發完為止，無電話或線上預約。
二、自17：00開始叫號依序入場，叫號未到者視同放棄資格。
三、未參與到100份免費套餐的，再加碼200份套餐8折優惠卷，當日可使用，或3個月內使用完畢。
四、此為野人火鍋市民店專屬優惠
另外，連鎖壽司品牌「壽司郎」今（ 21） 日起至 03 月 10 日，共計 19 天推出史上最超值優惠，炙燒特選星鰻回饋價只要 30 元。也有帆立貝試吃活動，只要於 2 月 26 日起，平日至全台壽司郎店內用餐，入座後每位顧客都有日本產的高品質帆立貝可以免費體驗。數量有限送完為止。