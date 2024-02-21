影／深坑大火殘火「持續悶燒」！消防監控中 現場最新畫面曝光
深坑鋰電池工廠20日下午火警產生大量濃煙，經搶救後最終在當晚6時左右撲滅，不過惡臭味卻瀰漫至雙北多地，且經過多時仍未散去，導致居民不堪其擾，由於鋰電池復燃導致滅火困難，目前持續悶燒中，消防直到今（21）日上午10時都仍在現場監視殘火，稍早現場畫面也曝光，目前仍有濃煙排出，大量廢棄物堆放廠房門口，畫面相當驚悚。
記者孫唯容／綜合報導
消防局昨天下午2時許獲報，深坑區北深路3段141巷內、東南科大對面的連棟式建築物地下室起火，延燒到同棟建築1至3樓，現場黑煙直竄，消防局派遣100車、200人到場灌救，晚間6時31分暫時撲滅火勢。
新北消防局表示，初步調查，此處1至3樓則囤放藍牙耳機、行車記錄器與燈具等電子產品及鋰電池，地下室平時放置紙箱、紙張及雜物，起火處位在地下室連通道，加上有通風口，導致火勢迅速竄升，再加上鋰電池熄滅後經化學反應仍會復燃，導致滅火困難，截至今天仍採取防守方式，持續布水線降溫，目前仍有殘火會冒出，目前消防局仍有43車116人持續監控中。
目前現場仍不時飄出濃煙，不少焚燒後的紙箱、雜物被堆放在大門口，目前廠房內相當漆黑，新北市長侯友宜也親自前往現場視察；此外，深坑大火後由於惡臭，深坑國小學生今天在室內上課都戴口罩。
新北市環保局也提醒民眾，建議周遭及下風處（深坑、新店以及中永和地區等）民眾暫時緊閉居家門窗，外出務必佩戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。