「華航林依晨」嫁半年被賴弘國提離婚　震撼又崩潰：人生從沒想過

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理科太太問當初為何會做出離婚的決定，趙筱葳透露是協商的結果，「我對於婚姻的想法是兩個人要有共識經營，而且婚姻的基本是基於愛，你愛彼此、愛家庭、愛小孩，如果今天這個關係沒有愛了，我覺得就可以把合約給解除。」
趙筱葳說，離婚當時的心情有點無奈、措手不及，「其實這件事不可怕，但那時候的我承受不起，我花很長的心理建設才走出來」，更透露是被離婚，「這件事突然被丟進來，我是必須要接受的那個人，這一切都打亂了我的步調，我其實很傷心。」
因為無預警被離婚，除了自身情緒要處理，還要面對被輿論消費、攻擊，趙筱葳陷入一段很長的黑暗期，半年來把自己關在桃園老家，拒絕一切社交活動，最後靠著本身的信念、朋友鼓勵才漸漸覺得事情沒想像中嚴重、逐步回到交友圈。
趙筱葳那時表示，現在的男友（現任老公）給她很大的自信心，「我就會覺得，其實我還是值得被愛的，那個被愛除了是別人給妳愛情，還有就是做每一件事會把自己放在前面」、「我的價值不在於別人，不是因為你覺得我很棒，我才會變棒，而是因為我本來就很棒。」
2013年趙筱葳在華航擔任空服員期間，被乘客拍下照片放上PTT表特板，指遇上神似林依晨的正妹空姐，趙筱葳輔仁大學畢業、私人臉書和IG等資訊接著曝光，本人才開設「Hey,我不是程又青,我是Ivy Chao.」粉專，而後成為網路紅人，賴弘國因為長相宛如王陽明和張孝全綜合體，憑高顏值、精壯身材及醫生職業爆紅，加上兩人如偶像劇般的戀愛故事，吸引大批粉絲關注、追蹤。
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