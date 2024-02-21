身分證集滿「2、2、9」吃到飽8折且免1成 還能爆吃草莓與松葉蟹
六福萬怡南港人氣吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」推出229限定優惠，即日起至2月29日，不分平假日午餐、下午茶、晚餐餐期，雙人同行兩人的身分證集滿「2、2、9」三個數字，即享餐費優惠8折再免10%服務費，能暢饗百道美饌之外，午、晚餐餐期還有爐烤美國肋眼牛排、紅酒燉牛舌，以及數十道草莓限定料理與生食級干貝吃到飽，假日再享限定生蠔料理與鮮甜松葉蟹腳。而台北萬豪酒店的花園廚房Garden Kitchen，則於3月1日至3月15日推出四人同行且有女性同桌用餐，該桌享88折。
記者葉盛耀/綜合報導
六福萬怡提到，此時正值草莓盛產的甜美季節，敘日全日餐廳正巧也推出季節主題餐檯「甜莓夢境」，嚴選苗栗大湖香水草莓入饌，打造草莓季限定佳餚，包含經莓果醬醃漬香煎的「嫩煎雞胸佐陳醋草莓沙沙」、軟嫩七分熟牛肩胛搭香草油醋醬與藍紋起司的「草莓藍紋起司牛肉沙拉」等，另外還有必嚐超夯麵食點心包入松露、油脂奔放肉質細膩的和牛的「松露和牛肉夾餅」等，並有多款草莓夢幻甜品，如「粉紅馬卡龍、鮮莓水果塔、焦糖草莓布蕾」及全新推出「手作提拉米蘇」等多樣選擇，餐檯另還有多款肥美海鮮食材，不分平假日享「日本生食級干貝」吃到飽，假日限定再加碼「醋蔥漬鮭魚卵生蠔」、「松露白醬焗生蠔」和鮮甜松葉蟹腳暢吃。
另外，為迎接一年一度國際婦女節，台北萬豪酒店於2024年3月1日至3月15日期間推出「女神同行．豪寵妳」活動，不分平假日於館內六間餐廳享指定餐飲優惠。其中絕美花園廚房Garden Kitchen於午間餐期用餐，四人同行且有女性同桌用餐，該桌享88折優惠，午間餐期能吃到包含五大主題區的餐點，從鮮美海味的極鮮海物Bar、精湛冷盤區、熱享美饌區、繽紛鮮蔬沙拉區至夢幻甜點檯，搭配主廚精緻自選主餐，每份1,480元+10%起，如美國頂級肋眼牛排、爐烤香蒜龍蝦、香煎功夫鴨腿等。