金廈海域緊張！憂台海局勢升溫　美國白宮、國務院、五角大廈發聲

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）20日在例行記者會被問及此事時表示，美國國務用正在「密切關注北京的行動」，並稱美方持續敦促保持克制，勿片面改變現狀。數十年來，這一現狀維護台海與區域整體的和平穩定。
米勒同時敦促，中國與台灣進行有意義的對話，以減少誤判的風險，並強調美國與區域和世界各地其他國家一致，台海與更廣泛的印太區域和平穩定具有長期利益，這影響全球安全與繁榮。
白宮國安顧問蘇利文20日也表示，美國立場十分清楚，就是維護台海和平穩定，反對任何一方採取任何破壞和平穩定的行動，「這將是我們繼續大聲、明確地傳達的訊息。」
美國國防部副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）也在例行記者會上被問及此事時，也表示他已經知悉相關消息，「不過我要請你去問中華人民共和國及台灣方面的說法。我沒有更多針對此事可以說的部分。」辛赫後續強調，「我們完全不想見到地區有任何緊張升級的情形。」
近年來，中國國家主席習近平加強了統一台灣的言論，而中國解放軍也幾乎每天在台灣周邊部署戰機和艦艇，加大對台灣的壓力。而台灣在1月時舉行了總統大選，由中國認為是「危險的分離主義者」的民進黨候選人賴清德獲勝，也使得台灣加大警惕中國施壓的舉動。
《路透社》引述一名匿名台灣資深安全官員指出，北京利用此次事件來加大對賴清德的施壓，但無意讓金廈海域爭端演變成為一宗「國際事件」。這名官員認為，賴清德5月20日就職之前，中國可能還會有進一步的施壓動作。