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金廈海域緊張！憂台海局勢升溫　美國白宮、國務院、五角大廈發聲

▲一艘中國籍快艇14日越界闖入金門海域，遭海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆釀成2死。圖為海巡隊搜救情況。（圖／金門海巡隊提供）
▲一艘中國籍快艇14日越界闖入金門海域，遭海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆釀成2死。圖為海巡隊搜救情況。（圖／金門海巡隊提供）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日前一艘中國籍漁船於金門海域越界捕魚，遭我國海巡署攔檢，但該船拒檢並加速蛇行逃離，不幸翻覆造成2死。隨著金廈海域爭端升溫，也升高了區域緊張，美國白宮、國務院以及五角大廈也陸續對此事件表達看法。

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中國一艘「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域捕魚，為躲避我方查緝，釀成2名漁民死亡。對此，除了國台辦多日措辭強硬抨擊該案為惡性事件；中國海警也宣布，福建海警局將在金廈海域展開常態化執法巡查行動，甚至在金門1艘觀光船「初日號」進行海上之旅時，強行登檢半小時，使得乘客驚慌，更引發兩岸關係緊張。

綜合外媒報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）20日在例行記者會被問及此事時表示，美國國務用正在「密切關注北京的行動」，並稱美方持續敦促保持克制，勿片面改變現狀。數十年來，這一現狀維護台海與區域整體的和平穩定。

米勒同時敦促，中國與台灣進行有意義的對話，以減少誤判的風險，並強調美國與區域和世界各地其他國家一致，台海與更廣泛的印太區域和平穩定具有長期利益，這影響全球安全與繁榮。

白宮國安顧問蘇利文20日也表示，美國立場十分清楚，就是維護台海和平穩定，反對任何一方採取任何破壞和平穩定的行動，「這將是我們繼續大聲、明確地傳達的訊息。」

美國國防部副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）也在例行記者會上被問及此事時，也表示他已經知悉相關消息，「不過我要請你去問中華人民共和國及台灣方面的說法。我沒有更多針對此事可以說的部分。」辛赫後續強調，「我們完全不想見到地區有任何緊張升級的情形。」

近年來，中國國家主席習近平加強了統一台灣的言論，而中國解放軍也幾乎每天在台灣周邊部署戰機和艦艇，加大對台灣的壓力。而台灣在1月時舉行了總統大選，由中國認為是「危險的分離主義者」的民進黨候選人賴清德獲勝，也使得台灣加大警惕中國施壓的舉動。

《路透社》引述一名匿名台灣資深安全官員指出，北京利用此次事件來加大對賴清德的施壓，但無意讓金廈海域爭端演變成為一宗「國際事件」。這名官員認為，賴清德5月20日就職之前，中國可能還會有進一步的施壓動作。

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