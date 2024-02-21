用TikTok包裝獨裁！「跳舞老爺爺」影片曝　印尼新任總統勝選秘招

我是廣告 請繼續往下閱讀
《BBC》近期更以「普拉伯沃：印尼「跳舞爺爺」血淋淋的過去」為標題，做出普拉伯沃的系列報導，內容指出曾有段時間「普拉伯沃」是個令人聞風喪膽的名字，這位脾氣暴躁的前將軍曾面臨侵犯人權、使多數異議份子失蹤的指控，然而在行銷團隊的包裝下，如今他已成了被做成表情包的「可愛爺爺」。
另外，普拉伯沃出席演講場合時，常會開玩笑和跳一段舞，甚至在社群平台上開設自己寵物貓的官方帳號，並上傳多張他與貓咪的合照，塑造親民和可愛形象。他更在TikTok製造大量的短影片，用洗腦的唱跳片段攻佔年輕人和老年人的大腦，甚至讓許多年輕民眾推出「跳舞爺爺舞蹈翻拍影片」，等於無償為他做政治廣告。
菲律賓專家海達里安指出，「普拉伯沃靠Tiktok宣傳，與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）利用它來贏得Z世代和年輕一代的選票，並完全掩蓋歷史暴行，並沒有太大區別！」就像小馬可仕有個作惡多端的獨裁者爸爸，普拉伯沃曾是印尼獨裁者、前總統蘇哈托（Suharto）的女婿，參與鎮壓1990年代的東帝汶獨立運動，及涉嫌綁架及拷打1998年追求民主化的反蘇哈托人士，時至今日仍有許多抗議人士下落不明，而蘇哈托垮台後他才與當時的妻子西蒂（Siti HediatiHariyadi）離婚。本次他參與選戰時，更祭出和小馬可仕雷同的策略，善用臉書、Instagram和X，並以TikTok攻下選票。
@citrafebrinaalzamoraayo guys ikutan lomba joget gemoy @relawan.gemoy total hadiah nya 808jt. Wish me luck 🥳🥳🥳 #relawangemoy #jogetgemoyprabowo #jogetgemoy #prabowosubianto #kompetisijogetgemoy #prabowopresiden2024 #prabowogibran2024 #fypシ #trendingvideo @Mira @Misssyarifuddin @Reka29 @lindasenam3 @babymaww4 @yodacuteee @jesikaaa14
♬ original sound - cigitraga - cigitraga