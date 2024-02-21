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用TikTok包裝獨裁！「跳舞老爺爺」影片曝　印尼新任總統勝選秘招

▲三度參選的72歲普拉伯沃，在選前透過可愛Q版人物的海報，將自己塑造成和藹可親的爺爺。（圖／翻攝自影片）
▲三度參選的72歲普拉伯沃，在選前透過可愛Q版人物的海報，將自己塑造成和藹可親的爺爺。（圖／翻攝自影片）

國際中心賴正琳／綜合報導

印尼近期迎來全球最大的「總統暨五合一」單日選舉，共有2.05億人在同一天投票，其中一半以上的選民是年輕人。甫贏得選舉的下任印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）過去曾參與兩度參選均落敗，專家分析他第三次選舉能獲勝，除了跟現任總統佐科威（Joko Widodo）長子吉伯朗（Gibran RakabumingRaka）搭檔，還有以TikTok攻佔年輕人的選票。

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綜合外國媒體報導，印尼大選14日落幕，根據非官方快速計票結果，現任國防部長普拉伯沃獲得近60％的選票，遠高於選前民調的52％，而官方計票則預計於3月20日公布，無意外的話他便是下任印尼總統。菲律賓大學（University Of The Philippines）資深講師海達里安（Richard Heydarian）20日指出，「印尼將選出菲式風格的民主政權，獨裁的人以可愛形象包裝，人權方面議題卻被忽略。」

《BBC》近期更以「普拉伯沃：印尼「跳舞爺爺」血淋淋的過去」為標題，做出普拉伯沃的系列報導，內容指出曾有段時間「普拉伯沃」是個令人聞風喪膽的名字，這位脾氣暴躁的前將軍曾面臨侵犯人權、使多數異議份子失蹤的指控，然而在行銷團隊的包裝下，如今他已成了被做成表情包的「可愛爺爺」。

三度參選的72歲普拉伯沃，在選前透過可愛Q版人物的海報，將自己塑造成和藹可親的親民爺爺，與選民拉近距離，同時釋出洗腦唱跳歌曲，製造影片並上傳社群平台，同時在印尼眾多公開場合演出Q版人物跳舞的表演。

另外，普拉伯沃出席演講場合時，常會開玩笑和跳一段舞，甚至在社群平台上開設自己寵物貓的官方帳號，並上傳多張他與貓咪的合照，塑造親民和可愛形象。他更在TikTok製造大量的短影片，用洗腦的唱跳片段攻佔年輕人和老年人的大腦，甚至讓許多年輕民眾推出「跳舞爺爺舞蹈翻拍影片」，等於無償為他做政治廣告。

菲律賓專家海達里安指出，「普拉伯沃靠Tiktok宣傳，與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）利用它來贏得Z世代和年輕一代的選票，並完全掩蓋歷史暴行，並沒有太大區別！」就像小馬可仕有個作惡多端的獨裁者爸爸，普拉伯沃曾是印尼獨裁者、前總統蘇哈托（Suharto）的女婿，參與鎮壓1990年代的東帝汶獨立運動，及涉嫌綁架及拷打1998年追求民主化的反蘇哈托人士，時至今日仍有許多抗議人士下落不明，而蘇哈托垮台後他才與當時的妻子西蒂（Siti HediatiHariyadi）離婚。本次他參與選戰時，更祭出和小馬可仕雷同的策略，善用臉書、Instagram和X，並以TikTok攻下選票。

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