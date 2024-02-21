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快訊／鄰居證實黃嘉千路邊痛哭！遭摑掌威脅生命　夏克立10字回應

▲加拿大鄰居證實夏克立（右）對黃嘉千動粗，威脅她的生命安全，鄰居陪同黃嘉千到醫院驗傷，夏克立下午將開記者會說明。（圖／翻攝自黃嘉千、夏克立臉書）
▲加拿大鄰居證實夏克立（右）對黃嘉千動粗，威脅她的生命安全，鄰居陪同黃嘉千到醫院驗傷，夏克立下午將開記者會說明。（圖／翻攝自黃嘉千、夏克立臉書）

記者江芷稜／綜合報導

加拿大男星夏克立和黃嘉千16年婚姻觸礁，女方指控他家暴，在加國、台灣兩地打國際官司，夏克立多次否認家暴，卻有媒體找到他加拿大的鄰居，證實夏曾對黃嘉千動粗，甚至兇惡說出要威脅妻子生命的話，黃嘉千模樣悽慘坐在路邊痛哭，她好心陪同報警。《NOWnews今日新聞》詢問夏克立相關回應，他表示「我們會開記者會去回答」，下午3時半將和律師一起開記者會說明。

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▲黃嘉千現身露面，提到恩師李國修情緒崩潰。（圖／記者陳明中攝）
▲黃嘉千離婚後露面，對離婚官司不願多說。（圖／記者陳明中攝）
離婚官司打了1年多，雙方各說各話，夏克立近日重返台灣，要為自己爭公道。據《鏡週刊》報導，他的加拿大董姓鄰居證實，2021年12月1日接到黃嘉千的求救電話，帶她到醫院驗傷，當時見到黃嘉千坐在路邊哭，臉上似乎有被呼巴掌的痕跡，她先幫忙拍照再去驗傷，去醫院的路上接到夏克立的電話，擴音時聽到夏克立對黃嘉千口出死亡威脅，揚言「我要X了她」。

▲黃嘉千不知去哪兒　夏克立一大早等不到人（圖／翻攝夏克立IG）
▲夏克立多次否認家暴，還透露花了500多萬元打官司。（圖／翻攝夏克立IG）
董小姐說，夏克立致電給她時，是透過車上的藍牙接聽，因此黃嘉千也聽到了內容，嚇得不敢出聲，直到兩人到醫院驗傷，向醫生描述過程，醫生看到她的傷痕，立刻啟動家暴通報程序，社工建議黃嘉千先在董小姐家休息一晚，隔日警察開始調查，夏克立立即遭逮捕，並發布保護令，黃嘉千才敢回家住。

▲黃嘉千不願說明和夏克立離婚原因。（圖／NOWnews資料照）
▲黃嘉千至今不願說明和夏克立離婚原因。（圖／NOWnews資料照）
除了鄰居幫忙作證，黃嘉千的好友郎祖筠也受訪，坦言黃嘉千長期受到夏克立言語和肢體暴力，「他會用手肘去撞她胸口，因為這樣驗傷驗不出來」，也爆料他常質疑老婆出軌有外遇，用言語暴力施壓，曾當面聽到夏克立辱罵黃嘉千是「愛說謊的婊子」、「妓女」。夏克立稍晚將開記者會說明。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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