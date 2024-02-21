快訊／鄰居證實黃嘉千路邊痛哭！遭摑掌威脅生命　夏克立10字回應

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董小姐說，夏克立致電給她時，是透過車上的藍牙接聽，因此黃嘉千也聽到了內容，嚇得不敢出聲，直到兩人到醫院驗傷，向醫生描述過程，醫生看到她的傷痕，立刻啟動家暴通報程序，社工建議黃嘉千先在董小姐家休息一晚，隔日警察開始調查，夏克立立即遭逮捕，並發布保護令，黃嘉千才敢回家住。
除了鄰居幫忙作證，黃嘉千的好友郎祖筠也受訪，坦言黃嘉千長期受到夏克立言語和肢體暴力，「他會用手肘去撞她胸口，因為這樣驗傷驗不出來」，也爆料他常質疑老婆出軌有外遇，用言語暴力施壓，曾當面聽到夏克立辱罵黃嘉千是「愛說謊的婊子」、「妓女」。夏克立稍晚將開記者會說明。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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