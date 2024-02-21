《和我老公結婚吧》「禿頭課長」本人現身！金重熙私服帥到認不出
由朴敏英、羅人友、李伊庚及宋昰昀主演的《和我老公結婚吧》，隨著劇情展開一連串「命運大洗盤」，令觀眾看得嘖嘖稱奇，該劇也在昨（20）日迎來精彩大結局，戲劇爆紅也讓演員們動態備受關注。日前劇組餐會上，飾演「禿頭廢物科長」的演員金重熙一出現，驚豔眾人，他以一身全黑的休閒造型現身，清秀的五官與齊眉瀏海，完全逆轉劇中討人厭形象，更有眼尖粉絲發現，原來他還出演過Disney+的夯劇《Moving異能》。
記者張芸婷／綜合報導
金重熙在《和我老公結婚吧》中飾演的金科長，雖然在戲份不多，但劇中總愛挖苦下屬、上班摸魚的形象非常討人厭，令觀眾又罵又愛。
而日前劇組餐會現場，金重熙難得以私服現身在媒體前，他一身全黑的休閒造型私服、五官清秀，簡單俐落的穿搭，與劇中前額禿、刁難下屬的嘴臉，有著相當大的反差，新聞照片一出立刻引起熱烈討論。
更有眼尖觀眾發現，原來金重熙不久前也曾出演Disney+人氣韓劇《Moving異能》，他在劇中飾演「北朝鮮保衛部」的秘密武器「掌波異能者林在夕」引起觀眾注意，紛紛稱讚他「演什麼像什麼」，是典型的「劇拋臉（意指演員可塑性極高）演員」。
據了解，金重熙演出過的作品不少，除了上述2部韓劇，其他還包括《讀懂惡之心的人們》中飾演連環殺人犯，以及在《陽光先生》、《Voice 4》等戲劇中都曾參予一角，他擅長較為突破性的裝扮及演技，過往演出角色曝光後，讓觀眾驚呼：「根本看不出來是他！」
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