梧桐妹全身狂打9個洞！媽媽賈靜雯力挺 IG自曝下一步打洞計畫
女星賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel）常在社群上分享日常生活並與粉絲互動，她去年6月滿18歲後越來越前衛的造型與穿搭引起不少討論。日前梧桐妹在IG曬出一家人的滑雪照，眼尖的粉絲發現梧桐妹臉上又多穿了2個唇環和1個舌環。昨（20）日梧桐妹在IG的問答中，回應了下一步的穿洞規劃。
記者張一笙／綜合報導
梧桐妹為賈靜雯與前夫孫志浩所生，去年6月她滿18歲生日後，在IG上的穿搭風格越來越時尚前衛，有時還會曬出成熟性感穿搭。農曆年前，修杰楷、賈靜雯帶著女兒們一同到日本滑雪，有粉絲發現梧桐妹臉上又多出了3個環，有粉絲好奇詢問目前身上有幾個環，梧桐妹大方承認：「9個」；網友接著詢問：「下一個想穿眉環嗎？」梧桐妹則語帶神秘地表示：「噓」。
不少網友在看到梧桐妹臉上越打越多洞以後，不少粉絲在留言底下批評梧桐妹：「身體髮膚受之父母」、「以前的妳什麼時候回來」、「怎麼感覺越走越歪」，也有不少網友聲援支持：「她要幹嘛關你什麼事」、「喜歡穿環不能代表壞」、「不傷害他人，沒有什麼不好」。
賈靜雯前天出席代言活動的時候，被問到梧桐妹臉上的環越來越多，賈靜雯高EQ表示：「我都不操心，希望大家也不用太操心，謝謝。」賈靜雯還說自己曾經陪梧桐妹一起去挑款式，還會跟她分享自己的審美觀，母女之間的好感情表露無遺。
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