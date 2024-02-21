「深坑火災反應慢N拍！」 民進黨團轟蔣萬安連市議員都不如
新北市深坑區昨下午2時許發生火警，產生大量濃煙，惡臭味蔓延至雙北，引起市民不滿，也被質疑雙北市府應變速慢半拍。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（21）日批評，台北市長蔣萬安上午才在臉書提醒市民，這不只是慢半拍，而是慢N拍，連市議員都不如。
記者陳佩君／台北報導
民進黨團上午舉行記者會，回應輿情。針對深坑大火一事，吳思瑤批評，蔣萬安不只是慢半拍，而是慢N拍，尤其台北市人力、物力這麼充沛，環保局、相關單位第一時間掌握訊息，應當是非常高效率表現才對；此外，是否應加強雙北首長溝通？新北市長侯友宜選完總統，應把市政當成首要，雙北橫向聯繫，難道沒有及時告知北市府，雙北一起合作嗎？
「蔣萬安是給市民萬安嗎？恐怕是蔣不安！」吳思瑤表示，蔣市長在3小時前才通知市民關緊門窗、戴口罩，今天早上才有發布、動作，「這不是慢半拍，是慢N拍」。
吳思瑤直言，蔣萬安連市議員都不如，如議員苗博雅、趙怡翔、陳乃瑜等人都早早在臉書發文、提醒市民，蔣萬安則是在今天早上才在臉書發文；她質疑，蔣萬安、侯友宜有沒有「侯侯做代誌」？第一時間提醒雙北市民、提早因應？
黨團副幹事長洪申翰也說，火警發生後，應能預料到附近居民會面臨空氣問題，然而北市府今天早上才提醒，「這算什麼預警？」在汙染擴散後，才提醒大家，這不是預警，而是馬後炮。
洪申翰呼籲，希望蔣萬安記取教訓，這明顯是市政螺絲鬆掉，他也要提醒侯友宜，應關注工業安全管理出了什麼問題，希望不要顧著選總統，應回頭好好面對市政，「畢竟這段時間虧欠市民太多了，新北市民值得更好的市長」。