深坑大火慢半拍？蔣萬安認了　環保局「對外說明絕對可更快」　

深坑大火空品不佳！金寶宣布員工居家上班　消防隊長曝最新狀況

▲深坑大火釀雙北惡臭，金寶集團為確保員工健康，已宣布先讓同仁居家上班。（圖／記者葉志明攝影）
▲深坑大火釀雙北惡臭，金寶集團為確保員工健康，已宣布先讓同仁居家上班。（圖／記者葉志明攝影）

記者孫唯容／綜合報導

深坑鋰電池工廠20日下午火警產生大量濃煙，經搶救後最終在當晚6時左右撲滅，不過惡臭味卻瀰漫至雙北多地，且經過多時仍未散去，導致居民不堪其擾，由於鋰電池復燃導致滅火困難，目前持續悶燒中；金寶集團為確保員工健康，已宣布先讓同仁居家上班。

據了解，初步調查，此處1至3樓則囤放藍牙耳機、行車記錄器與燈具等電子產品及鋰電池，地下室平時放置紙箱、紙張及雜物，起火處位在地下室連通道，加上有通風口，導致火勢迅速竄升，再加上鋰電池熄滅後經化學反應仍會復燃，導致滅火困難，截至今天仍採取防守方式，持續布水線降溫，目前新北市消防局仍有43車116人持續監控中。

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▲深坑大火。（圖／記者葉志明攝影）
▲台北市消防局文山消防隊中隊長李思翰表示，目前1到3樓屬於全面燃燒狀況（圖／記者葉志明攝影）
台北市消防局文山消防隊中隊長李思翰表示，目前1到3樓屬於全面燃燒狀況，由於雜物、電器產品中鋰電池會產生化學反應，昨天曾有幾次復燃，目前等候大型機具 把廢棄物清出來，由於是工廠密集區，因此沒有很多住戶住在周邊，是否惡臭會影響到住戶，相關空品檢測由環保局判定。

新北市環保局也提醒民眾，建議周遭及下風處（深坑、新店以及中永和地區等）民眾暫時緊閉居家門窗，外出務必佩戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。

此外，火災位置臨近141巷的工廠，不過，由於空氣品質不佳，瀰漫電信產品燒毀後的氣體，金寶集團為確保員工健康，已宣布先讓同仁居家上班。


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