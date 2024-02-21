李亦伸專欄／亞洲盃資格賽開打！成為中華男籃「最佳第六人」無價

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台灣職籃兩個聯盟，目前最高VIP席票價是：新竹攻城獅VIP票價：5000，富邦勇士VIP票價：4250，台中夢想家VIP票價：4000，台北戰神VIP票價：3500。這些VIP席就位在攝影機和球場正前方，場邊最聚焦，這裡是名人、網紅、明星、歌手最聚集的位置，除了大量曝光，更是炫耀、自我展示、豪門最愛的唯一。票價高，很合理，這是職業運動文化。
中華男籃在亞洲盃資格賽VIP票價6000，今年中華隊主場只有三場，八成以上票價都在500、800、1000、1200，非常親民，適合普羅大眾和想要在現場為中華隊加油，成為中華男籃最佳第六人的球迷。
這樣的票價制訂很合理也完美，尤其是八成票價非常親民，國家隊比賽獨一無二，那種國家意識和沸騰民族情緒都不是職業運動娛樂性可以比較。
我完全看不懂網路、鄉民、跟風媒體的批評是什麼立足點和立場，如果國家隊比賽VIP票價6000要這麼批評，職業籃球VIP一張票價也有3500-5000之間，過去幾年也沒有看見誰來批評。
職業籃球一年至少180場比賽，可能240場比賽，中華隊一年只有三場主場，這樣的票價制訂既親民、又有高規格，VIP票價不要說6000，場邊第一排10000，讓更多名人、明星、網紅、官員掏腰包為中華隊捧場、撐場、支持，這是最完美行銷和市場情感戰略。
中華籃協應該要做的是，吸引、說服更多名人、政要、明星、網紅真正買票來到現場為中華男籃打氣，支撐國家隊出賽，這才是中華籃協要努力的方向。
中華籃協在中華男籃組訓、過程、球員保險、後勤支援方面確實有許多檢討空間，可以更好更周全，應該被指責和批評。但看中華隊比賽、支持為中華隊出賽球員國手，跟中華男籃並肩作戰、榮辱與共，那是無價的愛與熱情。
每個人都可以批評中華籃協許多做不好的細節，但批評VIP席6000太貴，實在很low，也沒有說服力。我完全看不懂媒體跟風，瞎批6000太貴究竟是在扯什麼，超過八成500、800、1000、1200親民票價，怎麼會沒有人報?為什麼沒有拿職籃VIP票價來跟國家隊出賽比一比?中華籃協跟台灣所有單項運動協會都一樣，能力有限，用人唯親，派系控制，最好還有直達高層政商關係，就能擁有更多資源和來自政府高層力量資源。
體育署(政府)每年花大錢「眷養」支撐單項運動協會，行之有年，跟30年前協會大多要自籌經費，理事長一年要自掏腰包砸幾百萬推廣單項運動，產業文化完全不同。許多冷門單項運動協會根本靠政府預算支撐，長期偏安形成自我世界，外界不會重視，也沒有完整監督機制，還能長期存在，這是長年漏洞。
10年前我提過建議，單項協會補助要採取「相對補助」，單項協會理事長一年自籌1000萬，政府就相對補助1000萬，這是基本起點，細節和獎勵、累進方式可以再議再修，不是像現在一年預算一撥就是幾百萬甚至上千萬，形同政府眷養協會，協會、運作、監督自然很難周全完整。
中紐之戰票價非常親民，八成票價都在500、800、1000、1200，你感受到了嗎。
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