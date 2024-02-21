宜蘭15歲國二女「離家失聯2天」！找到人竟與20歲男陳屍出租套房
宜蘭縣一名15歲國二女學生疑似與家人吵架後離家，連續兩天沒有到校，家長遍尋不著心急如焚，今（21）日凌晨女學生父親在在房內找到女兒留下的紙條，上面有「對不起爸媽」，驚覺有異，緊急在凌晨2點報警協尋，上午7點多，警方破門而入發現她與一名20歲男子陳屍在羅東鎮一間出租套房，詳細情況仍待進一步釐清。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，15歲的女學生就讀宜蘭縣某所國中，連續在19、20日未到校上課，由家長代為請假，其父親今天凌晨在房內找女兒留下紙條，上面寫上「對不起爸媽」等字眼，雙親察覺事態嚴重，緊急向羅東警分局通報協尋。
警方漏夜搜尋，查出女學生可能跟一名20歲男子共處於羅東鎮出租套房，今天上午7時許，員警在一處出租套房內發現，少女與一名20歲男子陳屍在內，2人明顯死亡，未送醫，現場並無打鬥痕跡，也無外力介入的跡象，因此初步排除他殺，至於詳細案發原因有待調查釐清。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995