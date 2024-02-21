深坑大火慢半拍？蔣萬安認了　環保局「對外說明絕對可更快」　

深坑大火釀空汙危機！環境部：無立即性健康危害　建議民眾做2事

▲ 深坑鋰電池工廠大火引發周邊空汙疑慮，環境部也將持續監測周邊污染物。（圖／記者葉志明攝，20240221）
▲ 深坑鋰電池工廠大火引發周邊空汙疑慮，環境部也將持續監測周邊污染物。（圖／記者葉志明攝，20240221）

記者林志怡／台北報導

新北市深坑一處工廠於20日晚間發生大火、濃煙嚴重影響周邊區域，新北市、台北市多區受害，民眾因為惡臭彌漫而崩潰一整晚，也擔心伴隨的空氣污染影響健康。環境部大氣司副司長張根穆對《NOWnews今日新聞》指出，目前監測污染物濃度，仍不至於造成立即的健康危害，但呼籲民眾緊閉門窗、出入佩戴口罩，落實自我防護。

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根據環境部空氣品質監測網資訊11:00監測數據，位於深坑北方一帶的松山測站顯示，空氣品質指標AQI為61、細懸浮微粒PM2.5小時移動平均為19.7（μg/m3），空氣品質屬「普通」；古亭測站空氣品質指標AQI則為56、細懸浮微粒PM2.5小時移動平均為17.7（μg/m3），空氣品質屬「普通」。

▲環境部空氣品質監測網11:00監測資訊。（圖／環境部空氣品質監測網官網截圖）
▲環境部空氣品質監測網11:00監測資訊。（圖／環境部空氣品質監測網官網截圖）
張根穆對《NOWnews今日新聞》指出，環境部在周邊區域平時就有微型感測器設置，現場也有其他儀器進駐，新北市也規劃再出動一輛空氣品質監測車、作為即時監測之用。

張根穆表示，相關監測會持續到空氣品質恢復正常水準才停止，而目前有大量民眾反應異味的問題，但氣味與身體危害不見得全然相關，依據目前的監測結果，當地空氣污染水準不至於造成立即性的健康危害。

但張根穆建議周邊居民，相關污染物仍存在溢散風險，民眾近期可以關緊門窗、出入務必佩戴口罩，落實自我防護。

此外，張根穆指出，環境部已針對這次大火的周邊空氣影響完成模擬，並與地方環保局合作，就預測污染可能較嚴重的區域，調派微型感測器、空品測站持續監測有無異常，環境部與當地環保局也會視情況赴現場直接做小範圍偵測，或是出動空氣品質監測車，做大範圍巡迴監測。

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