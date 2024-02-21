公寓大廈成立管理組織有補助 高雄6樓以上最高補助7萬
為鼓勵高雄市6樓以上既有公寓大廈成立管理組織，高市府工務局於去年6月公告補助計畫，今(113)年仍持續補助，只要是在112年6月16日至113年11月30日完成首次向區公所報備者，可在113年11月30日前向該局提出補助申請！補助金額以總戶數級距核定補助，最高補助7萬元。
記者郭凱杰／高雄報導
工務局表示，為協助高雄市6樓以上既有公寓大廈(84年6月28日公寓大廈管理條例公布前取得建造執照)成立管理組織，只要是首次報備且在112年6月16日至113年11月30日由區公所完成報備者，在113年11月30日前向該局提出申請即可請領補助，補助金額以總戶數級距核定補助，最高補助7萬元，補助申請文件可至該局建築管理處-公告事項查詢及下載。
工務局表示，依高雄市公寓大廈輔導管理自治條例規定公告1年後大樓如仍未成立管理委員會或推舉管理負責人，可處罰大樓區分所有權人最高5萬元的罰鍰，若已成立管理組織而未向區公所報備者將對管理委員會主任委員、管理委員或管理負責人可處罰最高3萬元罰鍰，請尚未成立管理組織之大樓應儘速成立，以免受罰。
另外，該局今(113)年度將委託專業廠商輔導高雄各轄區大樓成立管理組織，若大樓尚未成立管理委員會或管理負責人，如有輔導及補助成立管理組織相關問題，可電洽該局建築管理處第六課黃先生(3368333轉2426)。