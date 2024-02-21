中職／拚戰世界12強！是否徵召張育成 蔡其昌：組最強中華隊
中華職棒聯盟今（21）日進行新春團拜，會長蔡其昌與各常務理事、領隊等都出席，蔡其昌強調三大重點，一為中職回到六隊期待、二為世界12強賽需要組最強中華隊，第三為總教練人選需要提早準備，也不排斥在業餘、其他相關推薦，由選訓委員參考。蔡其昌提到，徵召旅外球員，都會遇到問題，不過今年也會遇到，希望可以決定出最棒的國家隊。至於是否徵召張育成等球員，也要看球團是否同意放行。
記者吳政紘/台北報導
蔡其昌表示，今年賽程有了六隊，會變成球迷相當期待，馬上就要熱身賽、例行賽，也感受到球迷的支持。
蔡其昌另外提到，由於11月將舉行12強國際賽，目前他希望可以提早準備，總教練人選需要有選訓委員討論，不過要跟棒協在開會，蔡其昌說：「希望越快越好，這樣挑選選手、掌握會比較好。」
而備戰12強賽，中職過年還派人前往觀察加勒比海大賽情蒐，還有其他日職、韓職甚至大聯盟等，都會派人觀察。
蔡其昌認為，要組成最強中華隊，這要跟旅外球員協調，也要跟所屬球隊通知，另外也要觀察球員動態，提早準備比較有勝算。每年都可能遇到相關情況，但還是要克服。
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