特企／《楓之谷M》X《水巷茶弄》展開！喝聯名飲品兌換限定周邊

為了提供玩家粉絲們最經典的滋味，《水巷茶弄》特別挑選三款人氣經典不敗之作，作為聯名飲品！就要讓喜歡層次口感的玩家們喝過癮。熱銷經典又爽口的「寒天愛玉小紫蘇」清脆順口的小紫蘇搭配咕溜愛玉與Ｑ彈寒天晶球，豐富的口感變化以及清爽好滋味，令人一口接一口喝不停！顏值擔當「膠原莓果露」，為品牌獨家研發竹炭膠原晶鑽，搭配酸酸甜甜的莓果醬，讓您沉浸在春日粉色浪漫中，猶如初戀莓好滋味！「珍珠布丁奶茶」香濃奶茶搭配滑嫩的手作布丁及Q彈珍珠，嚼對的好料，享受嚼對的快樂！讓愛喝奶茶以及身為咀嚼系的玩家們毫無抵抗力，一口就愛上！
活動期間從3月1日至4月30日止，前往《水巷茶弄》購買任一L杯裝《楓之谷M》聯名飲品即可獲得限定遊戲虛寶卡乙張與楓之谷M蓋章點數1點，不僅有機會抽到獨家聯名遊戲道具「好喝一直喝水巷茶弄椅子」，同時官方為了喜愛楓之谷M周邊的玩家粉絲們，特別推出2款超可愛且實用的限定周邊商品，3月1日開放兌換的是「楓之谷M春季野餐墊」共2款，視覺充滿了怪物相聚與春季氛圍的野餐墊，以及4月1日開放兌換的是「楓之谷M怪物造型玻璃杯」共2款，造型為高人氣怪物皮卡啾和雪吉拉，玩家們必收藏！凡是集滿20點即可兌換，贈品數量有限兌完為止。以上活動詳細辦法，請依《楓之谷M》官方粉絲團公告為主。
我是廣告 請繼續往下閱讀