深坑火災雙北臭翻天！化學師：「鋰電池燃燒」易飄散 吸多恐肺炎
新北深坑的工廠大火，卻讓雙北都飄散臭味。昨（20）日新北深坑一間存放大量鋰電池的工廠下午發生大火，雖火勢昨天已被被撲滅，但臭味卻久久不散，包含北市南港、信義區，甚至遠到中正區、新北板橋也都有民眾聞到。補教化學教師施釩提到，因為鋰電池經燃燒後產生的物質分子量體小，相當輕易就能隨著空氣而飄散到各處。
記者葉盛耀/綜合報導
補教化學教師施釩提到，鋰電池內含有有機溶液，經燃燒後產生的物質分子量體很小，大眾化一點解釋就是重量相當輕盈，加上若當時的天氣正巧風大，這些物質相當輕易就能於空氣中飄散至各處。他並提到，因鋰電池內的有機溶劑有著沸點低、易燃性高的特性，所以稍微遇到高一點的溫度就會復燃，所以目前只要沒有再次燃燒，空氣中的這些小分子成分就會經由大面積擴散，而逐漸稀釋掉。
根據林口長庚醫院臨床毒物科醫師顏宗海指出，鋰電池燃燒後，產生「氟化氫」毒氣，會影響人體呼吸道、肺部，吸入者可能會咳嗽、呼吸不順、胸悶，吸入量太多則可能造成肺炎。
新北環保局與各專家們都建議，短時間內民眾建議盡量待家中並緊閉門窗，打開空氣清淨機，而外出時也要戴好口罩，並避免於戶外長時間逗留。