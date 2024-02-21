獨／國小兄妹「超狂行程表」戰翻！補習班發聲了　一學期學費10萬

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Wayne說，他經過小兄妹家長同意，分享兄妹倆的一周行程，「照片也是媽媽給的」，他當初知道這對優秀小兄妹的行程表時也很驚訝，直言「這應該是我目前看過最滿的Schedlue了」。他也觀察孩子在課堂上的表現，發言十分踴躍、活潑，「看起來就是充滿愛的環境下長大，不是媽媽拿著鞭子在後面抽的那種」，認為孩子們並沒有出現壓力過大、適應不良的反應。
對於網友過激的反應，Wayne無奈說，兄妹倆一天最多只到美語補習班2.5個小時，而他先前也曾分享仁愛分校花式溜冰選手Alice的故事，當時8歲的Alice參加台北市青年盃滑冰錦標賽中取得佳績，Alice媽媽說她每周都要練習17個小時。
Wayne說明，分享Felix和Jenny兄妹及Alice故事的初衷，是想傳達上帝只給每個人24小時，才藝、課業等無法全面兼顧，如果什麼都要顧到，才藝、英文與功課都要好，絕對不簡單，成功的道路必定有辛苦，認為這是家長對優秀孩子「因材施教」的表現，強調「沒有吹捧所有家長都要這樣」，希望網友別誤會。
他也分享，自己也有名就讀小一的女兒，愛跳舞的女兒從4歲就開始學舞，他也會陪著孩子一起練舞步，但女兒小學唸私立學校，下課後也要來補習班學英文，直到晚上7點多才能寫學校功課，因此才忍痛放棄最愛的舞蹈，因為他認為想成為佼佼者有1萬小時定律，「要把一個東西學好，不是靠假日幾個小時就夠的」。
從事補教業15年的Wayne感嘆，長期看到台灣的問題點是，「家長很愛比，比功課、比才藝」，但他認為，就算孩子在某項輸人家，要著重的是孩子的優點。
Wayne直言，自己和女兒也做不到像Felix和Jenny兄妹與媽媽這般，「我本人做不到，但會給做到的人大拇指」，也希望網友們能心平氣和地看這件事，尊重家長培養自己孩子的方式。
而要培養孩子也得有足夠資源，他舉例培養一位科學奧林匹亞選手，從小4歲念到16歲，至少要100萬美金。如果有這樣的資源，孩子也有能力，家長一定也會積極培養孩子。而該美語補習班採學費加月費收費，一學期約10萬元。