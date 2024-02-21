星宇航空「台中獨家直飛日本」開賣　3/31起首航飛高松、每週3班

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星宇航空提到，除跳島行程外，透過便利的交通，以高松為據點可以輕鬆遊玩四國本島，有米其林三星庭院－「栗林公園」、奇蹟的清流之稱的「仁淀川」以及號稱日本最古老溫泉的「道後溫泉」等必訪景點，所在的香川縣也有著烏龍麵縣的別名，值得前來品嚐。星宇航空與各大旅行社皆有合作推出台中－高松團體行程，5天4夜最低價38,900起，詳情請洽各大旅行業者。
歡慶台中航線盛大開航，星宇航空與台中市政府觀光旅遊局及台中在地觀光業者特別推出優惠合作，3月31日首航日起至9月30日，凡搭乘星宇航空之旅客，憑登機證及護照（或翻拍之「護照內頁照片」、「護照影本」），即享超過100間台中旅宿業者、觀光工廠、伴手禮等在地商家最低7折優惠，詳細內容請參考連結 。
除此之外，星宇航空與玉山銀行也攜手祭出專屬聯名卡友限時優惠，1月10日起至2月16日止，於星宇航空官網/APP持星宇航空玉山銀行聯名卡購買台中出發不限航點機票，並於玉山銀行活動頁面登錄，累積消費滿20,000元即贈1,000哩。
星宇航空目前由台北飛航洛杉磯、舊金山、河內、峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、清邁、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、熊本、仙台、名古屋、函館、新加坡、馬尼拉、宿霧、克拉克共23個城市，加上3月31日開航的台中-澳門、峴港、高松，屆時將達到26條航線。此外，星宇航空機隊持續擴張，目前有13架A321neo、4架 A330neo 及4架 A350-900，共21架航機，詳細航班資訊可至星宇航空官網瞭解更多。