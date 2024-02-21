深坑大火臭！蔣萬安稱污染物數值符合標準 苗博雅問有沒有測這項
新北市深坑區昨下午2時許發生火警，惡臭味蔓延至雙北，直到今（21）日凌晨仍未退去。台北市長蔣萬安上午在臉書表示，昨晚到今早各污染物數值符合標準，但社民黨台北市議員苗博雅質疑，市府測量的各污染物，是否包括氟化氫、多氯聯苯？若沒有測幾項，「市長怎麼能說各污染數值符合標準呢？」
記者陳佩君／台北報導
深坑區一間工廠昨下午發生火警，火勢雖被撲滅，但濃濃惡臭味瀰漫，連台北市大安區、信義區都有聞到。蔣萬安上午在臉書指出，據環保局的初步分析回報，昨晚到今早各污染物數值符合標準，環保局也將持續偵測木柵及其他各區的空氣品質。
對此，苗博雅表示，台北市民從昨天傍晚等到今天早上，吸了12小時嚴重異味空氣，終於等到市府官方說明，可惜，市長講了很多，但卻沒講到市民最關心的。
對於蔣萬安稱「各污染物數值符合標準」，苗博雅質疑，火災現場是倉庫，據報有7000顆「鋰電池」和「各種塑膠製成的小家電」，「我只問一個問題，市府測量的各污染物，是否包括『氟化氫』（鋰電池燃燒可能產生的劇毒氣體）、多氯聯苯（塑膠燃燒可能產生的戴奧辛）」？
苗博雅認為，若市府有這幾項監測數據，希望市府馬上公布從昨天傍晚到今天的數據，讓民眾安心，「如果沒有測這幾項，市長怎麼能說各污染數值符合標準呢？」