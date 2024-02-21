揭NET黑歷史！謝國樑：絕不出賣基隆市產 會追究林右昌當年責任
基隆市長謝國樑因基隆東岸商場產權事件，與前市長、內政部長林右昌槓上，謝國樑今（21）日又到國民黨中央開記者會，他說是民進黨以不實訊息進行政治目的，基隆市府的所作所為都是維護基隆市民最大權益，絕不會像林右昌放任產權模糊，造成今日紛爭，他呼籲大家不要低估謝國樑捍衛基隆市民的決心，不會將25億元的市府資產落入民間企業。
記者何哲欣／台北報導
國民黨副發言人呂謦煒等也陪同出席記者會。呂謦煒指出，NET租約到期不搬遷已有前例，根據當時報導，西門町紅樓旁邊的北市府建築，原本前市長郝龍斌時期編列預算，要把它拆除，就是要讓紅樓被顯現，不過後來的市長柯文哲上任後不想拆，反而公開招標。
他強調，這棟建築座落在市有土地上，建築物也是屬於市政府，市府收回於法有據，但該品牌卻拒絕搬走，甚至還曾積欠台北市政府款項，到最後法院真正強制執行了才心不甘情不願的搬走。
瀛睿律師事務所律師簡榮宗強調，台北市府的案例與這次基隆東岸停車場的案子出奇的近似，基隆市府與NET也沒有任何的關係，委託的對象是大日公司，基隆市府與大日委託契約終止了，大日就應該還給基隆市府，結果一個跟契約毫無關聯的NET跑出來說不還，這個歷史是近似的，他相信謝國樑一定會捍衛基隆市民的財產。