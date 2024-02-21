瘦肉精事件吵什麼？西布特羅11疑雲　中市府QA完整大公開

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Q01：食安實驗室不會特別驗西布特羅？
錯誤謠言！只要食品實驗室有檢驗瘦肉精項目，依照中央公告的檢驗方法，21項乙型受體素（瘦肉精）均需檢驗。包括溴布特羅、布托帕明、西馬特羅、西布特羅、克倫特羅、克倫塞羅、克倫異潘特、克倫潘特、克倫普羅、菲諾特羅、福莫特羅、異舒普林、馬布特羅、馬噴特羅、3-甲氧基科爾特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、沙美特羅、特布他林、妥洛特羅、齊帕特羅。
Q02：為什麼要採購西布特羅？只有台中市政府採購西布特羅嗎？
不只台中市政府，連食藥署自己都有買！只要食品實驗室檢驗瘦肉精項目，就須購置含西布特羅等21項瘦肉精檢驗用標準品，台中市食安處111年3月即取得衛生福利部乙型受體素類項目認證，亦是衛福部食藥署畜肉動物用藥聯合分工的專責實驗室，包括中央食藥署和12 家民間檢驗機構以及全台12間衛生局花蓮縣、金門縣、屏東縣、桃園市、高雄市、新北市、新竹縣、嘉義縣、彰化縣、台中市、台北市、台南市都有採購。
Q03：台中市政府採購的西布特羅，目前使用狀況如何？
台中市食安處實驗室目前使用的西布特羅標準品是向台中市試藥供應商所採購，近2年採購時間分別為2022年9月（已開封使用）、2023年10月（尚未開封）', 各為10mg。
Q04：中央公布台中購買過3次西布特羅，但台中自己公布只有2次？
中央資料顯示2023年1月11日台中市政府所購買的是西布特羅同位素（Cimbuterol-d9）。Cimbuterol-d9與西布特羅化學結構與物理性質相似，作為檢驗流程與儀器校正之用，非一般西布特羅（Cimbuterol）。
Q05：已開封的西布特羅用在何處？
111 年9月購入的西布特羅標準品10毫克粉劑，同年11月全數配製為液狀「單一標準品」。該單一標準品在2022年11月10日、2023年5月11日、2023年11月9日，共取用3次，每次122.3μL，連同其他20種瘦肉精單一標準品，配製成「混和標準品」。
Q06：有沒有可能發生實驗室汙染？
食安是科學，科學講求數據。從現有數據來看，沒有發生實驗室污染的跡象！這是對檢驗與實驗室流程完全不熟悉的說法，
原因有三：
一、 依照中央公告之檢驗方法，檢驗使用的是由21種瘦肉精配製的「混合標準品」， 若樣本被混合標準品汙染，會出現單一樣品會檢出多項瘦肉精，或多項樣品都檢出。事實上，該批檢驗的40件樣品（其中兩件台糖肉品）， 卻只有一件驗出含單一種瘦肉精。
二、 標準品配製與檢體均質於不同空間、時間、人員執行。其中單一標準品配製在2022年11月，混和標準品配製在2023年11月，檢驗執行在2024年1月。
三、 台中實驗環節經嚴謹的中央與第三方認證。中央、專家教授與第三方公證單位曾在2月6日實際參與複驗，確認無誤；2月19日中央再度派員來審查實驗室，也沒有任何問題。
Q07：檢驗數據為何會有落差？上機檢驗22次的說法怎麼來的？
即使是同一包肉品，每一片肉也不是均質的，中央與地方做出的數據有波動是正常，但重點是西布特羅應為零檢出，數據穩定出現含有禁用瘦肉精「西布特羅」峰值的數據，就表示肉品有問題。
食安處為求慎重，共自同一盒肉品進行3次採樣，每次檢體均須上機檢驗數次，取用中間檢驗數值6次列入正式報告研判參考，合計進行建議方法8次、公告方法14次的檢驗。
⚫ 檢體1共計上機檢驗10次，數值由0.013到0.029 ppm不等，採取第一次建議方法數值0.018 ppm及公告方法數值0.015 ppm 列入正式報告研判參考。
⚫ 檢體2共計上機檢驗9次，數值由0.001到0.004 ppm不等，採取建議方法數值0.002 ppm及公告方法數值0.002 ppm 列入正式報告研判參考。
⚫ 檢體3共計上機檢驗3次，數值由0.002到0.003 ppm不等，採取建議方法數值0.003 ppm及公告方法數值0.002 ppm 列入正式報告研判參考。
Q08：台中市為何要立刻公布？
食安的核心價值，是保障全體國民的健康。 全台最資深的彰化縣衛生局長葉彥伯說，依照食安法只要任何食品檢驗違規就要公布廠商名稱，過去無論中央或地方都是這樣做。
台中市衛生局長曾梓展說，若是驗到農藥、重金屬或者不當添加物的殘留，經過反覆化驗確定屬實就應適時公告，若等業者複驗兩、三週後才能公告的話，這些有問題的食物卻被市民食用，這也不符合食安法的相關規定。
《台中市食品安全衛生管理自治條例》第8條：食品、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝及食品用洗潔劑，經依查核檢驗報告判定完成後，於衛生局網站公布相關資訊。
Q09：台中為什麼不去溯源？
台中市第一時間即依據產品溯源標號（23121150490-52513），查詢產銷履歷農產品二維條碼認證追溯服務系統，得知問題肉品之詳細生產紀錄及詳細加工資訊，該問題肉品係於2023年6月6日出貨（離開台糖南靖畜殖場），後續皆於信功實業股份有限公司6月7日屠宰、6月8日大分切，12月11日才進行小分切與包裝，基於源頭管理，瘦肉精的來源到底在哪裡，應由中央、源頭製造商（屏東縣）、產品責任商（台南市）縣市或相關單位去溯源管理。
Q10：為何 1月15日抽檢，2月2日才公布？
2024 年1月執行加強年節肉品抽驗工作，1月15日起共計抽驗40 件豬肉，並陸續進行檢體準備作業，24日開始檢驗，25日初驗結果發現異常檢出，為求慎重，26日至31日執行2次重新取樣的複驗，並以液相層析高解析度質譜儀執行鑑別確認，彙整資料於2月1日進行異常通報，2月2日出具檢驗報告。
Q11：台糖願意自掏腰包請中市府幫忙檢驗同批豬肉，卻遭台中市府拒絕，有這件事嗎？
台中市政府為本市之食安稽查與檢驗之主管及監督機關，依法進行食品安全稽查與市場通路隨機抽驗，並針對抽驗的檢體進行檢驗。目前中央與地方等皆已查驗出該梅花肉片殘留瘦肉精西布特羅，檢出結論無爭議，且該商品是自販售通路隨機抽檢後驗出，至於源頭與成因，尚需等待中央其他單位調查結果，找出原因才能最終定論，證據到哪裡，就跟民眾報告到哪裡，市府抱持正向的態度看待食安問題，將持續加強市售肉品之標示稽查及抽驗工作。
有關台糖公司主動送驗之產品，並不符隨機抽驗原則，建議中央協助台糖公司自行送驗之肉品，另洽第三方公正之實驗室檢驗。
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