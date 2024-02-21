深坑大火空汙危險在哪？毒物醫揭「6大可能威脅」 喝牛奶也沒用
近期深坑一處鋰電池工廠發生大火，並造成周邊出現嚴重臭味、還擴及台北市，民眾高度擔憂空汙與健康風險。長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海接受媒體聯訪時表示，工廠大火可能伴隨細懸浮微粒、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮等污染可能，鋰電池工廠內的原料若遭到燃燒，則還有氟化氫、戴奧辛等產生的風險，建議周邊民眾近期「緊閉門窗、出門戴口罩、在家開清淨機。」
記者林志怡／台北報導
顏宗海說，工廠大火因為燃燒，往往造成嚴重空氣污染，但工廠內存放的原料成分複雜，無法斷言實際的污染物有哪些，但可能會有細懸浮微粒、一氧化碳、二氧化碳等產生風險。
此外，顏宗海提到，如果該工廠內的鋰電池遭燃燒起火，還有出現「氟化氫」的疑慮，氟化氫對於肺部具有毒性，如果大量吸入，會產生肺部傷害，最嚴重的情況還會造成呼吸衰竭。
顏宗海也說，如果工廠內的塑膠成份遭到不完全燃燒，還可能出現一級致癌物「戴奧辛」，增加癌症風險，短時間、高濃度的接觸也可能引發肝功能異常、皮膚病變等。
至於有些民眾認為，喝牛奶等作法可以緩解空氣污染造成的影響，但顏宗海提醒，空氣污染造成的影響是吸進肺部後造成的，所以喝牛奶沒有什麼幫助，最重要的還是避免吸到污染物，建議周邊民眾近期「緊閉門窗、出門戴口罩、在家開清淨機」，藉此保護自己，如果出現咳、喘等症狀，務必要儘快就醫。