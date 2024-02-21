「華航林依晨」前夫賴弘國陷中年危機 曬照自稱：大安傑森史塔森
有「華航林依晨」之稱的前空姐Ivy趙筱葳今（21）日無預警在IG上宣布結婚喜訊，細數了她與現任丈夫交往點滴，文章中多次提到：「舊傷在婚姻這個關卡隱隱作痛」、「認識你之前，我負的傷比我想像得還要深」、「我以為這個世界只有我最愛自己」，顯見上一段婚姻帶給她極大的創傷。而她的前夫則是有「醫界王陽明」之稱的賴弘國，近期他似乎陷入中年危機，只見他在IG上曬出他去植髮的照片，稱自己為「大安傑森史塔森」。
記者張一笙／綜合報導
趙筱葳2016年曾和有「醫界王陽明」之稱的賴弘國有過一段半年的短命婚，最終由賴弘國提出離婚。隨後，賴弘國與香港女星「阿嬌（鍾欣潼）」傳緋聞，震驚整個娛樂圈。賴弘國曾說不惜傾家蕩產也要娶阿嬌，甚至在社群平台上直呼阿嬌是「他遇過最單純的女人」。
與阿嬌公開戀情後，兩人於2018年洛杉磯舉行婚禮、香港兩地舉行婚禮，與會貴賓不乏任達華、楊丞琳、陳妍希等明星藝人，可謂場面十足。這段令人稱羨的童話故事僅維持短短14個月就破滅，隨著阿嬌於2020年經英皇娛樂公司發表聲明與賴弘國簽了分居協議，兩人的婚姻宣告完結。
2022年，賴弘國宣布與空姐女友Alice結婚，兩人目前育有一子，也時常在IG上公開打卡放閃，月初還帶著Alice到高檔餐廳為她過生日。不過，近期長相帥氣的賴弘國似乎也面臨中年危機，只見近期IG上的照片髮際線越來越高，甚至在去年十月曬出他去進行植髮後進行紅外線修復的照片，試圖阻止髮際線不斷向後退的問題。
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