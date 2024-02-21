北京正在為戰爭做準備？CNN：中國大企業紛紛成立人民武裝部隊

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這些人民武裝部隊，就像是解放軍的後備和輔助力量，可以執行應對自然災害、幫助維持社會秩序、戰時提供支援等任務。《CNN》報導認為，這些企業人民武裝部隊就好比是美國的國民兵。
對於企業這波組建民兵潮，中國國防部發言人在去年10月曾說明，稱這是為了「加強國防建設」。《CNN》報導指出，中國在1950年代相當盛行企業組織人民武裝部隊，高峰時期被認為擁有多達2.2億位成員，不過隨著1976年毛澤東去世，毛澤東推崇的企業私兵文化也逐漸式微，到了2011年，企業組織人民武裝部隊的成員人數僅餘800萬人。
一度被認為已成歷史的企業人民武裝部隊，為何在中國又重新流行了起來？亞洲協會（Asia Society）的中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）認為，這些企業民兵接受中共軍方調度，可以幫助共產黨更有效地平息消費糾紛或員工罷工等社會動盪事件，企業民兵的重現反映出習近平將經濟發展與國家安全結合在一起的思維。
美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）的研究員何天睦（Timothy Heath）指出，企業民兵的回歸可能是由新冠疫情和房市危機推動，新冠疫情讓北京學到經驗，認為需要在社會中建立一股力量來協助國家管理應對緊急狀況，而房市危機造成中國經濟衰退引發的罷工或抗議，也讓北京決心要加強對社會的控制。
另外，何天睦認為重組企業民兵也與習近平改革解放軍的計畫有關，企業組織民兵提高了國家戰時動員的能力，也可以讓軍方將部分事務交由民兵處理，解放資源投注到其他領域。
美國智庫詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）研究員林和立（Willy Lam）認為，中國最新的這波企業組織民兵潮，讓人有種似曾相識的感覺，毛澤東時代的「人民戰爭」、「軍民共生」的口號似乎又回來了。林和立表示，這可能意味著北京希望加強對社會的控制，讓國家機器替戰爭做好準備。習近平從未放棄以武力統一台灣，若台海真的爆發戰爭，中國大部分城市都將軍事化，人民武裝部隊人數越龐大，社會的民族主義熱情也會跟著越加高漲。