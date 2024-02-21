吳慷仁復合邵雨薇4年！突然高喊「未婚萬歲」 背後原因曝光
41歲吳慷仁和小7歲邵雨薇7年前接連合作電視電影《我的禮物》、偶像劇《極品絕配》相識，之後與各自伴侶分手，接著傳出交往，不過1年後又分開，2020年2人再度被拍到私下約會，隨即承認復合，對於結婚生子採順其自然的態度。吳慷仁昨（20）日在臉書分享香港紅包習俗，高呼：「未婚萬歲！」
記者楊穎軒／綜合報導
吳慷仁開工後赴香港宣傳新片《但願人長久》，發文透露一次收到7包紅包，「原來在香港過年...結婚的人會包給未結婚的...今天...都初十一了我還有的拿！」15歲就出社會工作的他說，已經好多年沒有拿到這麼多紅包，「心情實在太忐忑了...好心虛...心裡太複雜...太爽了！」稱以後都要來香港過年。
年屆不惑還沒成家的吳慷仁，最後開心寫下：「紅包拿來！未婚萬歲！」網友對於男神像個孩子般雀躍，紛紛留言：「如果我見到你也會發給你」、「雨薇也要分紅包哦」、「香港這個習俗超好的！」有人表示馬來西亞習俗也一樣，要吳慷仁跟合演《富都青年》的人夫陳澤耀拿紅包。
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