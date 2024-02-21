MLB／山本由伸預計扛韓國開幕戰先發！道奇也給大谷翔平「特權」

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其中道奇給予大谷翔平極高的自由度，記者Juan Toribio表示，「因為大谷翔平正從第二次TJ手術中復原，因為大谷有復健經驗，道奇球團才讓大谷翔平制定自己的訓練行程，其中大谷翔平在春訓期間就缺席了數次實戰打擊練習，但在昨（21）日首度進行實戰打擊練習就開轟，此外大谷翔平也不會因個人練習缺席球隊活動，大谷翔平很堅持參加球隊所有活動，對球團來說是個好現象。」
對於山本由伸將在何時迎來道奇生涯初登板，主帥Dave Roberts則透露，「預計山本由伸將是2場韓國開幕戰其中1場的先發投手，另一場先發將有可能是新同學Tyler Glasnow」。
洛杉磯媒體則表示，山本由伸將有很大機率扛下海外開幕戰先發，大聯盟上一次有投手生涯初登板投球隊開幕戰先發要回溯到1943年，山本由伸若擔綱開幕戰先發，將成為首位還未在大聯盟初登板，就扛下開幕戰先發的日籍投手。
山本由伸可說是近年日職最好的投手，除了連續3年奪下3冠王，更同時連3年拿下象徵日職投手最高榮耀的澤村賞，此外山本在日職生涯投出2場無安打比賽，並於去年日本一投出自己生涯最好的比賽，在背水一戰的日本大賽G6，一個人完投9局狂飆14K僅失1分率領球隊延長戰線，上季（2023球季）山本由伸繳出16勝6敗、防禦率1.21、164次三振的成績。
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