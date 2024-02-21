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MLB／山本由伸預計扛韓國開幕戰先發！道奇也給大谷翔平「特權」

▲山本由伸在道奇隊可以跟大谷翔平自行調整。（圖／美聯社／達志影像）
▲山本由伸在道奇隊可以跟大谷翔平自行調整。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

洛杉磯道奇（MLB）在休賽期，先後簽下自由市場史上最大咖球員大谷翔平，與「日本最強投」山本由伸，根據道奇隨隊大聯盟記者Juan Toribio在今（21）日表示，「大谷翔平與山本由伸皆能按照自己的步調進行調整」，此外主帥Dave Roberts更透露，「山本由伸預定在南韓的海外開幕戰對教士，迎來大聯盟初登板。」

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記者Juan Toribio透露，「大谷翔平與山本由伸在道奇都擁有按照自己步調做調整的特權，在過往道奇的經驗中，特別的球星是能制定自己的訓練行程，陣中Clayton Kershaw、Mookie Betts、Freddie Freeman與新加盟的Tyler Glasnow都擁有此權利。」

其中道奇給予大谷翔平極高的自由度，記者Juan Toribio表示，「因為大谷翔平正從第二次TJ手術中復原，因為大谷有復健經驗，道奇球團才讓大谷翔平制定自己的訓練行程，其中大谷翔平在春訓期間就缺席了數次實戰打擊練習，但在昨（21）日首度進行實戰打擊練習就開轟，此外大谷翔平也不會因個人練習缺席球隊活動，大谷翔平很堅持參加球隊所有活動，對球團來說是個好現象。」

對於山本由伸將在何時迎來道奇生涯初登板，主帥Dave Roberts則透露，「預計山本由伸將是2場韓國開幕戰其中1場的先發投手，另一場先發將有可能是新同學Tyler Glasnow」。

洛杉磯媒體則表示，山本由伸將有很大機率扛下海外開幕戰先發，大聯盟上一次有投手生涯初登板投球隊開幕戰先發要回溯到1943年，山本由伸若擔綱開幕戰先發，將成為首位還未在大聯盟初登板，就扛下開幕戰先發的日籍投手。


山本由伸可說是近年日職最好的投手，除了連續3年奪下3冠王，更同時連3年拿下象徵日職投手最高榮耀的澤村賞，此外山本在日職生涯投出2場無安打比賽，並於去年日本一投出自己生涯最好的比賽，在背水一戰的日本大賽G6，一個人完投9局狂飆14K僅失1分率領球隊延長戰線，上季（2023球季）山本由伸繳出16勝6敗、防禦率1.21、164次三振的成績。

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