安芝儇超短裙扭臀15秒！偕隊友秀「小蠻腰、長美腿」粉絲全戀愛了
25歲的安芝儇是前釜山樂天巨人啦啦隊的人氣成員，170公分的她擁有甜美臉蛋和超修長美腿，被粉絲封為「最強外掛」，現在是中職台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」的一員。近日，她在IG上分享15秒性感熱舞的影片，只見她展露「小蠻腰、大長腿」，雖然僅短短15秒，卻引來大批粉絲朝聖，讚嘆她「根本是仙女啊！」
記者張芸婷／綜合報導
安芝儇有著超高人氣，是中職台鋼雄鷹啦啦隊的成員，她時常在社群分享生活辣照及熱舞的短影片，因此IG上擁有近48萬粉絲追蹤，日前她還曾分享一系列，穿著比基尼的美照，大秀曼妙的好身材。
近日，安芝儇回到韓國工作，擔任排球場上的啦啦隊，利用工作空檔和另外一位同樣外型亮麗的隊友「柳炫朱」，一起拍攝女團VIVIZ的〈MANIAC〉舞蹈chellenge短片。
影片中，安芝儇與柳炫朱身穿緊身短T，下半身分別搭配粉、藍色短裙，大跳扭臀舞，轉圈時還隱約露出白色安全褲，兩人大秀纖細小蠻腰及超長美腿，立刻吸引粉絲湧入觀看，紛紛留言大讚「兩位仙女真的太漂亮了吧！」、「我沒了～」、「有人在看舞嗎？我都看到腿！！」、「太可愛了！我愛你」。
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